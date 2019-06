Kurzemē strīda laikā mednieks nošāvis dzīvesbiedri un izdarījis pašnāvību

DELFI PLUS

Delfi PLUS

Delfi PLUS

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51218105 [REQUEST_URI] => /news/national/criminal/kurzeme-strida-laika-mednieks-nosavis-dzivesbiedri-un-izdarijis-pasnavibu.d?id=51218105 [REDIRECT_URI] => /news/national/criminal/article.php?id=51218105 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/national/criminal/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/delfi/news/national/criminal/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/delfi [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.87 [SERVER_NAME] => www.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 195.13.229.151 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.5 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_COOKIE] => dcid=509177619,1,1583226980,1468824814,d037ee85e2ad83b83a13a6d3489439ae; _ga=GA1.2.43459415.1468824815; __utma=113760658.43459415.1468824815.1559722489.1560516887.805; __utmz=113760658.1540563006.726.10.utmcsr=draugiem.lv|utmccn=(not%20set)|utmcmd=top; polc=1; _cb=c9or79ELsdDKmszf; _chartbeat2=.1468824825581.1558707767732.1000111110011111.-rWVeB8i2zBCgFtHlE6oRbrMnyN.6; mostread_lastadded=0; evid_0025=4165108d-50b6-45ed-aa9c-5c34de15971e; evid_0025=4165108d-50b6-45ed-aa9c-5c34de15971e; evid_ref_0025=false; cX_P=ixsys5mpq7vaznkh; evid_v_0025=20190625034004; cX_G=cx%3A2qry4s14kxqcy1nrmss0tu4dv7%3A2i4bofjhzjvvq; delfiEmojiX=true; newdelfilayout2018=0; emps=5:1542126705918|1|1542126705918; _cb_ls=1; polc_v2=1; delfi-adid=605fe29a-c2bd-4aff-b142-ff31d54b11cf%2C1548852340910%2C1548852340910; _fbp=fb.1.1549271298908.831457444; __gfp_64b=VmzGYA4HOuvgEVfLqLIyWE_g1yh1rB15.GkFhWdHsvf.87; __io_lv=1561130588658; __io=b1059831d.516211850_1560416363560; __io_unique_43359=21; evid_0025-synced=true; adptcmp_0025=282:12853:1,283:12854:1; adptseg_0025=kv1001#b-kv1002#a-kv1003#e-kv1004#a-kv1007#d-kv1008#e-kv1009#10-kv1009#11-kv1009#12-kv1009#14-kv1009#15-kv1009#16-kv1009#18-kv1009#20-kv1009#5-kv1009#6-kv1009#8-kv1101#9-kv1201#1-kv1201#2; enreachresp_0025=ecid282,ecid283; adptset_0025=1; enr_cint_sent=1; enr_adform_sent=1; _gid=GA1.2.1806638895.1561446883; cX_S=jxbh5qovayrrarc8; cstp=1; enr_cxense_throttle=throttle [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => city.delfi.lv, 643069012 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 195.13.229.151, 10.1.0.112 [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => delfi [TAGFE_LOCALE] => lv_LV [PHP_SELF] => /news/national/criminal/article.php [REQUEST_TIME] => 1561448716 )