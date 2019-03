Kurzemē vīrietis piecus gadus seksuāli izmantojis četrus mazus bērnus

Valsts policija (VP) pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā par seksuālu, fizisku un emocionālu vardarbību, vērstu pret četriem mazgadīgiem bērniem, portālu “Delfi” informēja VP.

2018. gada jūnijā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē tika saņemta informācija par to, ka kādā no novadiem Kurzemē vīrietis veic seksuāla rakstura darbības pret savu mazgadīgo audžumeitu. Izmeklēšanas laikā iegūti pierādījumi tam, ka vīrietis laika posmā no 2013. gadam līdz 2017. gadam vairākkārt veicis fizisku un emocionālu vardarbību pret saviem diviem audžubērniem un savas sievas nepilngadīgajiem radiniekiem.

Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka vīrietis veica fizisku un emocionālu vardarbību pret mazgadīgo audžumeitu, sitot ar siksnu, kulakiem, plaukstu pa dažādām ķermeņa daļām, ieskaitot galvu, kā arī rāva viņu aiz matiem. Vīrietis veicis arī seksuāla rakstura darbības ar mazgadīgo, kura savas mazgadības dēļ nevarēja saprast pret viņu vērsto seksuāla rakstura nozīmi.

Vīrietis līdis pie viņas blakus gultā un, turot meitenei ciet muti, veicis seksuāla rakstura darbības, piedraudot, ka ja viņa kādam stāstīts, tad viņš viņu sitīs. Vīrietis veicis dzimumtieksmju apmierināšanu pretdabiskā veidā gan pret savu audžumeitu, gan sievas radiniecēm, mazgadīgam meitenēm, proti, aiztiekot viņu ķermeņu daļas virs drēbēm un zem tām.

Tāpat konstatēts, ka vīrietis veicis seksuāla rakstura darbības ar audžudēlu, nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni. Noskaidrots, ka pret šo zēnu jau no viena gada vecuma vairāku gadu garumā tika veikta arī fiziska un emocionāla vardarbība. Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka vīrietis mēģinājis izvarot savas sievas nepilngadīgo radinieci, izmantojot cietušās bezpalīdzības stāvokli un, pielietojot draudus un vardarbību. Tāpat viņš veicis seksuāla rakstura darbības ar mazgadīgo, ar nolūku apmierināt savu dzimumtieksmi.

Fizisku un emocionālu vardarbību vīrietis veicis no 2013.gada, brīdī, kad bērni bija vecumā no viena līdz deviņiem gadiem un noskaidrots, ka šīs darbības veiktas piecu gadu garumā. Vīrietim pagājušā gada jūlijā tiesa piemēroja apcietinājumu.

Tāpat vīrietim kriminālprocesa ietvaros tika nozīmēta tiesu psihiatriskā ekspertīze, kurā viņš atzīts par pieskaitāmu. Vīrietis iepriekš vairākas reizes ir nonācis policijas redzeslokā par dažādiem noziedzīgiem nodarījumiem un ir sodīts.

Vīrietim ir inkriminēta apsūdzība par tādas personas izvarošanas mēģinājumu, kura nav sasnigusi sešpadsmit gadu vecumu, par seksuāla rakstura darbību nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni, ja tā izdarīta, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli vai pret cietušā gribu, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot uzticību, autoritāti vai citādu ietekmi uz cietušo un ja tas izdarīts ar personu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, kā arī par cietsirdīgu vai vardarbīgu apiešanos ar mazgadīgo, ja ar to mazgadīgajam nodarītas fiziskas vai psihiskas ciešanas un ja tās nodarījušas personas, no kurām cietušais ir materiāli vai citādi atkarīgs.

Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādiem noziegumiem bargākais sods ir mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana līdz divdesmit gadiem. Soda apmēru noteiks tiesa.