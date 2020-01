Laikraksts: traģiskā apšaude Kandavas ielā varētu būt saistīta ar miljonos mērāmām summām

Janvārī sākumā Rīgā, biroju ēkā Kandavas ielā 41A, notikušo apšaudi izraisījis SIA "TMB Motors" īpašnieks Jānis Špatcs un tā varētu būt saistīta ar "līdz divu miljonu eiro" pazušanu no uzņēmuma kontiem, raksta "Neatkarīgā".

7.janvārī Špatcs devies pie kāda 1970.gadā dzimuša vīrieša, kurš, pēc laikraksta rīcībā esošas neoficiālas informācijas, uzņēmējam un viņam piederošajam "TMB Motors" sniedzis nodokļu konsultācijas un grāmatvedības pakalpojumus. Pēc Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieka Andreja Sozinova stāstītā, 1973.gadā dzimušais vīrietis vairākas reizes izšāvis uz otru vīrieti, iztukšojot visu pistoles aptveri. Pēc tam pārlādējis ieroci un iešāvis sev galvā, izdarot pašnāvību.

Valsts policija turpina šī traģiskā gadījuma izmeklēšanu, ir uzsākts kriminālprocess, kas kvalificēts pēc Krimināllikuma 117.panta 3.punkta - par slepkavību, ja tā izdarīta vairāku personu dzīvībai bīstamā veidā.

Atsaucoties uz avotiem, "Neatkarīgā" raksta, ka traģēdijā iesaistītais Špatcs bijis īpašnieks uzņēmumam "TMB Motors", kura gada apgrozījums pārsniedzis 4 miljonus eiro, un tas bijis pazīstams transporta loģistikas uzņēmums. Pēdējos gados finanšu situācija uzņēmumā esot sākusi pasliktināties, tāpēc Špatcs esot pasūtījis neatkarīgu auditu. Tajā esot atklājies, ka "no uzņēmuma esot pazudušas milzīgas naudas summas, pēc nepārbaudītām ziņām - pat līdz diviem miljoniem eiro". Uzņēmējs esot pieprasījis skaidrojumus gan no uzņēmuma galvenās grāmatvedes, gan nodokļu konsultanta. Tiklīdz tas noticis, no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) uzņēmumam uzlikts aizliegums un uzrēķināts vairāk nekā 200 000 eiro liels nodokļu parāds. Gada sākumā no uzņēmuma pakalpojumiem esot atteicies arī viens no lielākajiem klientiem.

Špatcs bijis vienīgais īpašnieks "TMB Motors", "Hanuma LTD" un "Arsenal Reserve", kā arī līdzīpašnieks SIA "Simply Delicious". "TMB Motors" reģistrēta 2004.gadā. No 2016. līdz 2018.gadam "TMB Motors" ik gadu VID nodokļos samaksājis vairākus simtus tūkstošu eiro, taču VID dati arī liecinot, ka pērn "TMB Motors" gandrīz visu gadu cīnījies ar nodokļu parādiem.

Uzņēmumu reģistra dati liecina, ka pagājušā gada 7.novembrī VID piemēroja aizliegumu "TMB Motors" reģistrēt izmaiņas komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai, likvidācijai, amatpersonu un daļu īpašnieka izslēgšanai, kā arī aizliegumu komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai un grozīšanai Komercķīlu reģistrā.

Kā ziņots, traģēdija notika 7.janvārī, kad 1973.gadā dzimis vīrietis iegājis kāda Kandavas ielas firmas ofisa telpās un paaicinājis 1970.gadā dzimušo vīrieti iznākt koridorā. Tur uzbrucējs vairākas reizes izšāvis uz vīrieti un vēlāk turpat ofisa telpās sev iešāvis galvā. Sākotnējā notikušā galvenā versija ir tāda, ka starp uzbrucēju un upuri pastāvējis konflikts, norādīja Sozinovs.

Policija atradusi uzbrucēja turpat ofisa pagalmā novietoto automašīnu, kā arī noskaidrojusi, ka uzbrucējam bija oficiāli reģistrēts ierocis.

Sozinovs skaidroja, ka šis nav tipisks noziegums Latvijā. Viņam arī nav ziņu, vai pastāvējuši kādi aizdomīgi apstākļi, vīrietim saņemot ieroča glabāšanas un nēsāšanas atļauju.