Latvijā pagājušajā diennaktī reģistrēti 114 ceļu satiksmes negadījumi; pieķerti 13 dzērājšoferi

Latvijā pagājušajā diennaktī reģistrēti 114 ceļu satiksmes negadījumi, informē Valsts policija.

Pagājušajā diennaktī reģistrētajos ceļu satiksmes negadījumos cietuši kopumā pieci cilvēki, tostarp trīs gājēji.

Rīgas reģionā pagājušajā diennaktī reģistrēti 66 ceļu satiksmes negadījumi. Negadījumos Rīgā un tās apkaimē cietuši divi cilvēki, tostarp viens gājējs.

Latgales reģionā pagājušajā diennaktī reģistrēti 15 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietis viens cilvēks, bet Zemgalē reģistrēti 13 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietis viens gājējs.

Savukārt Kurzemē fiksēti 12 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietis viens gājējs, bet Vidzemes reģionā bijuši astoņi ceļu satiksmes negadījumi, kuros nav bijis cietušo.

Uz Latvijas autoceļiem pagājušajā diennaktī pieķerti 13 transportlīdzekļu vadītāji par braukšanu alkohola reibumā.

Tostarp par braukšanu reibumā Rīgas reģionā pieķerti septiņi transportlīdzekļu vadītāji, Kurzemes reģionā - četri, bet Zemgalē un Vidzemē - pa vienam.

Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā ir sākti četri administratīvā pārkāpuma procesi un deviņi kriminālprocesi, tostarp vienam dzērājšoferim Zemgales reģionā tiks konfiscēts transportlīdzeklis, bet no pārējiem astoņiem dzērājšoferiem, pret kuriem sākts kriminālprocess, tiks piedzīta spēkrata vērtība.

Tāpat pagājušajā diennaktī uz Latvijas ceļiem pieķerti kopumā 206 atļautā braukšanas ātruma pārsniedzēji, tostarp Vidzemē - 79, Kurzemē - 41, Rīgas reģionā - 36, Zemgalē - 32, bet Latgalē - 18.

Kopumā ceļu satiksmes jomā pagājušajā diennaktī pieņemti 604 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tostarp Rīgas reģionā fiksēti 147 administratīvie pārkāpumi, bet Vidzemes reģionā - 133.

Jau vēstīts, ka pērn novembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles. Tāpat kriminālatbildība paredzēta par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē.

Turklāt tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.