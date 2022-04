Latvijā policija sākusi 26 kriminālprocesus par pārkāpumiem saistībā ar Ukrainas karu

Saistībā ar Krievijas karu Ukrainā, Valsts policija Latvijā fiksējusi vairākus likumpārkāpumus un noziedzīgus nodarījumus par kuriem sākti 26 kriminālprocesi, vairāk nekā 50 administratīvo pārkāpumu procesi un vairāk nekā 110 resoriskās pārbaudes, informē Valsts policija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Policijas pārstāvji uzsver, ka šie notikumi skaitliskā ziņā nav daudz, tomēr ņemot vērā to, cik bieži tiem tiek pievērsta īpaši pastiprināta uzmanība, tas var radīt pretēju iespaidu. Aizvien lielākā daļa no šiem nodarījumiem saistās ar tīšu ukraiņiem piederošu automašīnu bojāšanu vai Ukrainas karogu zādzībām un to bojāšanu, kā arī Krievijas kara atbalstošo simbolu atainošanu vidē.

Fiksēti arī atsevišķi gadījumi, kad Ukrainas iedzīvotāji veikuši likumpārkāpumus, piemēram – vadījuši transportlīdzekli alkohola reibumā.

Viennozīmīgi, var apgalvot, ka konstatētie nodarījumi nav masveidīgi, uzsver policija. Iedzīvotājiem nav pamata satraukumam. Valsts policija atkārtoti uzsver, ka pastiprināti seko līdzi šiem notikumiem un nekādi padziļināti saasinājumi nav novēroti. Savukārt gadījumos, kas ir policijas redzeslokā ir gan noskaidrotas, gan aizturētas personas, tāpat arī ir jau pabeigtas izmeklēšanas.

Šī gada 8. aprīlī Kalnciema ielā fiksēts gadījums, kad bojāta Ukrainas iedzīvotājam piederoša automašīna BMW X3, izsitot tai visus logus. Par notikušo tika ierosināts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 185. panta pirmās daļas, par mantas tīšu bojāšanu. Trīs dienu laikā pēc notikušā, Valsts policijas Rīgas Zemgales iecirkņa darbinieki aizdomās par nodarījumu aizturēja kādu vīrieti. Ir nozīmētas vairākas ekspertīzes un turpinās izmeklēšana. Tāpat arī izmeklēšanā policija skaidros nodarījuma motīvus, jo šādiem tīšiem mantas bojāšanas gadījumiem var būt arī citi noziedzīgi motīvi, piemēram, naida kurināšana, kara attaisnošana u.tml.

Savukārt, vēl vakar, 13. aprīlī, ap pulksten 17.30 Valsts policijā tika saņemts izsaukums par Ukrainas iedzīvotājam piederošas automašīnas bojāšanu, ko paveica divi nepazīstami vīrieši. Uz notikuma vietu nekavējoties izbrauca Rīgas reģiona pārvaldes Patruļpolicijas pārvaldes amatpersonas un, uzklausot cietušā liecību, uzsāka patruļu tuvējā apkārtnē un jau pēc mirkļa pamanīja un aizturēja aprakstam atbilstošos vīriešus. Atgriežoties notikuma vietā, abas personas atzinās nodarījumā un, skaidrojot notikušā apstākļus, policisti fiksēja, ka nodarījums veikts abiem vīriešiem esot alkohola reibumā un automašīnas stikls izsists ar alkohola pudeli.

Jāatzīmē, ka nodarījumā cietusī persona nevēlējās sākt kriminālprocesu, vien informēt policiju par šādu nodarījumu, līdz ar to – bez cietušā iesnieguma, kriminālprocess nevarēja tikt uzsākts. Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Latgales iecirkņa amatpersonas vēl šodien atkārtoti sazinājās ar bojātās automašīnas īpašnieku, lai atkārtoti uzrunātu par kriminālprocesa uzsākšanu, tomēr cietušais no tā atteicās. Lai arī konkrētajā gadījumā kriminālprocess pret abām vainīgajām personām nevarēja tikt sākts, Valsts policija veikusi pārrunas un brīdinājusi personas par šādas rīcības sekām. Par minēto gadījumu Valsts policijas informējusi arī Valsts drošības dienestu.

Pagājušajā nedēļā saistībā ar Ukrainas karogu zādzībām Valsts policijas Siguldas iecirknis pabeidza izmeklēšanu vienā kriminālprocesā. Šajā gadījumā 1999. gadā dzimis vīrietis marta beigās no divām Siguldas novadā esošām ēkām nozaga Ukrainas karogus. Izmeklēšanas laikā noskaidrota vainīgā persona un faktiski nedēļu pēc nodarījuma, 5. aprīlī, tika aizturēts vīrietis, kurš, kā pats skaidroja, rīkojies alkohola reibumā un savu rīcības motivāciju pamatoja ar to, ka apnicis visur redzēt Ukrainas karogus. Par nodarījumu ierosināts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 180. panta pirmās daļas par zādzību nelielā apmērā. Izmeklēšana kriminālprocesā veikta paātrinātā kārtībā un jau 7. aprīlī lieta nodota kriminālvajāšanas uzsākšanai.

Fiksēti arī atsevišķi gadījumi, kad likumpārkāpumus veikuši valstī iebraukušie ukraiņi. Salīdzinot ar kopējo likumpārkāpumu statistiku, tie nav daudz. Līdz šim fiksēti pieci gadījumi, kad Ukrainas iedzīvotāji vadījuši transportlīdzekli alkohola reibumā. Vēl vienā gadījumā viesnīcas darbiniecei nozagts mobilais telefons, par ko tika uzsākts kriminālprocess.

Vienlaikus policija aicina iedzīvotājus, kas aktīvi pauž atbalstu Ukrainai, neizvērst huligāniska rakstura darbības nedz pret personām, nedz infrastruktūru. Vēršam uzmanību, ka ikkatrai sākotnēji šķietami nevainīgai un protesta vārdā paustai huligāniskai darbībai var būt reālas sekas, kas tajā skaitā var tieši vai netieši atsaukties uz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri šobrīd atrodas Krievijā.

Valsts policija rūpīgi seko līdzi norisēm sabiedrībā un pievērš pastiprinātu uzmanību jebkādām viedokļu un darbību izpausmēm, kas saistīti ar agresiju pret Ukrainas bēgļiem vai atbalstu Krievijas karam Ukrainā, lai novērstu iespējamos likumpārkāpumus un aicina arī iedzīvotājus ziņot par manītiem likumpārkāpumiem vai sabiedriskās kārtības apdraudējumiem, zvanot 110.