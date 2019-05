Latvijas pilsoni soda par Krievijas militāru preču tirdzniecību

Trešdien, 8. maijā, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa sodīja rīdzinieku Pāvelu Gubski ar naudas sodu par nelikumīgu militāru preču tirdzniecību, vēsta laikraksts "Latvijas Avīze".

Gubskis, kā raksta medijs, ignorējis ES Padomes 2014. gada lēmumu, kas ES valstu piederīgajiem aizliedz importēt, pirkt vai transportēt no Krievijas ieročus, munīciju, rezerves daļas un ar tiem saistītos citu veidu materiālus. Krievija šo lēmumu izpelnījās par savām militārajām darbībām Ukrainā.

"Latvijas Avīze" norāda, ka tiesā apsūdzētais apgalvojis, ka likumu neesot pārkāpis ar nodomu, darījumi bijuši publiski, ienākumi deklarēti, par tiem nomaksāti nodokļi. Kā medijam neoficiāli zināms, par darījumiem attiecīgām iestādēm ziņojušas bankas.

Gubskis uz apsūdzēto sola nokļuvis par diviem noziedzīgiem nodarījumiem. 2015. gada 10. septembrī Vjetnamas galvaspilsētā Hanojā kā sava uzņēmuma SIA "ABN Inter" pārstāvis noslēdzis līgumu ar Vjetnamas aizsardzības ministrijas uzņēmumu "Gaet Corporation" par militāro radaru un augstuma mērītāju piegādi. Pēc tam viņš, kā skaidro medijs, koordinēja arī šo preču piegādi ar četriem avioreisiem, kas notika 2016. gadā no Budapeštas un Maskavas. Par precēm, ko viņš nopirka no uzņēmuma "Informa Technics L.P.", Gubskis samaksājis 2,3 miljonus ASV dolāru, bet no vjetnamiešu uzņēmuma par piegādāto saņēmis 2,4 miljonus dolāru, tādējādi gūstot 87,5 tūkstošu dolāru peļņu, apsūdzībā norādīja prokurors.

Vēl 2015. gada 10. novembrī Gubskis noslēdzis līgumu ar uzņēmumu "Awec Inc." par Krievijā ražotu izpletņu un to sistēmu pirkšanu par 821 900 dolāriem. Arī šīs preces ar avioreisiem aizceļoja uz Vjetnamu, kur uzņēmums "Tecapro" uzņēmējam samaksājis 850 044 dolārus, tādējādi viņam nopelnot 28 144 dolārus.

Apsūdzētais savu vainu atzinis. Dubskis tika sodīts ar sešām minimālajām algām, tātad 2580 eiro, bet uzņēmumam SIA "ABN Inter" piemērots naudas (24 640 eiro) konfiskāciju.