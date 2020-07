Ļaundari kurzemniecēm izkrāpuši ievērojamas naudas summas, uzdodoties par banku darbiniekiem

Telefonkrāpnieki, kuri uzdodas par banku darbiniekiem, kurzemniecēm izkrāpuši ievērojamas naudas summas, informēja Valsts policijas (VP) Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Vakar VP Kurzemes reģiona pārvaldē saņemta informācija par to, ka kāda liepājniece ir kļuvusi par krāpnieku upuri. Liepājniece policijai skaidrojusi, ka viņa pagājušās nedēļas beigās saņēmusi zvanu no nepazīstamas personas, kura uzdevās par bankas darbinieci un lūgusi nosaukt bankas kartes numuru un citus datus. Vēlāk sieviete konstatējusi, ka no viņas bankas konta ir noņemta nauda - vairāk nekā 1000 eiro, sacīja Šeršņova.

Tāpat vakar tika saņemta informācija no kādas ventspilnieces par to, ka telefonsarunas laikā ar viltu kāda persona ir ieguvusi viņas bankas datus, pēc kā no bankas konta ir pazuduši aptuveni 900 eiro. Līdzīgs iesniegums no citas ventspilnieces saņemts arī iepriekšējā nedēļā par to, ka personas telefonsarunas laikā stādījās priekšā kā bankas drošības darbinieki, kuriem sieviete izpauda savus datus un bankas drošības kodu, kā rezultātā viņai no konta tika noņemta nauda, norādīja policijas pārstāve.

Valsts policija atgādina, ka bankas darbinieki nekad attālināti neprasīs sniegt bankas kartes datus. "Ja tiek saņemts aizdomīgs zvans, e-pasts vai jebkāda cita informācija, uzreiz jāsazinās ar banku. Tāpat gadījumos, ja tiek zvanīts ar līdzīgu pieprasījumu, par to noteikti jāinformē policija, piefiksējot tālruņa numuru no kura saņemts zvans," uzsvēra Šeršņova.

Policija aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un nekādā gadījumā neuzticēt savus personas datus citiem cilvēkiem. Tāpat likumsargi aicina nevienam neatklāt savu interneta bankas paroli un pieejas kodus, kā arī šādus datus nesūtīt elektroniskajās vēstulēs. Visbiežāk šādi gadījumi notiek cilvēku pārlieku lielas uzticēšanās un neuzmanības dēļ.

Kā vēstīts, patlaban izplatīts ir krāpšanas veids, kad krāpnieki, uzdodoties par banku darbiniekiem, no iedzīvotājiem iegūst maksājuma kartes datus un paroles. Viltvārži zvana laikā informē personu par it kā aizdomīgu darījumu bankas kontā un, lai to anulētu, lūdz nosaukt kartes numuru, PIN kodu un citu sensitīvu informāciju.

Policija skaidro, ka krāpnieku mērķis ir iegūt citas personas piekļuves rīkus - lietotāja vārdu, paroles, maksājumu karšu datus, SmartID pin kodus, lai vēlāk iegūtu piekļuvi konkrētās personas elektroniskiem finanšu līdzekļiem un pārskaitītu tos uz ārzemju kontiem, kurus izsekot ir ļoti grūti. Šo divu nedēļu laikā trīs kurzemnieces ir kļuvušas par krāpnieku upuriem, sacīja Šeršņova.