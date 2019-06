Lemberga krimināllietas līkloči: apsūdzība atspēko politiķa apvainojumus melos

Nav pamata uzskatīt, ka advokāti Irina Kauke un Aldis Alliks, kuri kopā ar Raimondu Krastiņu, kurš veselības stāvokļa dēļ apturēja savu darbību advokatūrā un atteicās no Aivara Lemberga ("Latvijai un Ventspilij") aizstāvības Rīgas apgabaltiesā skatāmajā krimināllietā, nebūtu kompetenti īstenot politiķa aizstāvību šajā lietā, komentējot Lemberga piektdien paustos pārmetumus, portālam "Delfi" atzīmēja valsts apsūdzības uzturētāji Juris Juriss un Aivis Zalužinskis.

Jau vēstīts, ka Lembergs piektdien paziņojumā presei kritizēja apsūdzības uzturētāju rīcību un teikto tiesas sēdēs, kā arī veltīja skarbus vārdus Rīgas apgabaltiesas, kurā tiek skatīta konkrētā krimināllieta, lietu iztiesājošajiem tiesnešiem un viņu attieksmei pret procesu.

Ar prokuratūras preses pārstāves Lauras Majevskas starpniecību tā dēvētās Lemberga lietas prokurori atzīmēja, ka, tiesas uzmanību vērsuši uz likumpārkāpuma nepieļaujamību, izpildot savu procesuālo pienākumu.

Prokuroriem tiesā ir jābūt aktīviem un jāreaģē uz likumpārkāpumu, šajā gadījumā uz tik būtisku, prokuroru ieskatā, kā kriminālprocesa novilcināšana, ļaunprātīgi izmantojot tiesības uz debatēm.

Tāds bijis prokuroru viedoklis, uz kuru vērsta tiesas uzmanība. "Patīk šāds viedoklis vai nepatīk apsūdzētajam – mēs to nekomentējam. Sabiedrība bija informēta no mūsu puses par tiesā pausto viedokli, atbildot uz žurnālistu jautājumiem. Patīk vai nepatīk apsūdzētajam kāds konkrēts masu saziņas līdzeklis – tas ir apsūdzētā ziņā. Valsts apsūdzības uzturētāji neparedz un neizvēlas to mediju, kurš vēlas informēt sabiedrību par ilgstošo tiesas procesa gaitu. Prokuroriem nav arī saistoši uzklausīt apsūdzēto par to, kādā viņa prāt medijā prokuroriem vajadzētu sniegt atbildes uz uzdotajiem jautājumiem," norāda prokurori.

"Apsūdzētajam, mūsu ieskatā, ir vismaz viens aizstāvis, kurš ir piedalījies no tiesas sēžu pirmsākumiem, iesniedzot attiecīgo orderi. Arī aizstāves [Irinas Kaukes] debašu saturs pilnā mērā astaino aizstāvības pozīcijas paušanu, proti, aizstāve pauž debašu runu pilnā apjomā, tas ir, neaprobežojoties tikai ar vienu jautājumu vien", pauž prokurori

Piedaloties tiesas sēdēs aizstāves pienākumu pildīšana ne kādā mērā nav liecinājusi par daļēju vai nepilnīgu aizstāvības pozīcijas nodrošināšanu, bet gan par pretējo.

"Tas, ka viens aizstāvis pēc viena ordera iesniedz vēl arī daudzus citus (ar citu datumu datētus), nav būtiskākais vērtējamais aspekts, svarīgi ir izvērtēt, mūsu ieskatā, pēc būtības, kādā apjomā tiek īstenota aizstāvība, kāds ir patiesais un pamatotais mērķis iesniegt kaudzi ar orderiem. Procesuālās kārtības īstenošana (orderu iesniegšana), mūsu ieskatā, nevar būt iluzora, tai jābūt pamatotai ar likumu un reālo nepieciešamību, nepieļaujot kriminālprocesa novilcināšanu," uzsver prokurori.

Komentējot Lemberga izteikumu, ka "Juriss uzsver, ka pašlaik Lemberga lietā ir nepieciešamie aizstāvji, kas spēj pilnvērtīgi izskatīt lietu," prokurori skaidro, ka valsts apsūdzības uzturētājiem nav pamata izdarīt pieņēmumu, ka advokāte Irina Kauke atradusies tiesas sēžu zālē kopš 2009. gada kā klausītāja, nepildot aizstāvja pienākumus. Arī advokāts Aldis Alliks bija izteicies par konkrētu apsūdzības sadaļu, analizējot liecinošo personu liecības, "tādējādi mums nav pamata uzskatīt, ka šie aizstāvji kopā nebūtu kompetenti realizēt aizstāvību kriminālprocesā".

"Mūsu ieskatā vispār nav saprotams, ko apsūdzētais saprot ar vārdu "meli", attiecinot to uz prokuroru pausto viedokli par iespējamo procesuālo jautājumu noregulējumu," Lemberga paziņojumu komentē prokurori.

Jau vēstīts, ka piektdien izplatītajā paziņojumā presei, kurā pausts viedoklis par situāciju pēc advokāta Krastiņa atteikšanās viņu aizstāvēt krimināllietā, kas tiek skatīta Rīgas apgabaltiesā, Lembergs veltījis kritiskus vārdus ne tikai valsts apsūdzības uzturētājiem, bet arī tiesai. Tiesneši viņa pausto viedokli portālam "Delfi" nekomentēja, vien raksturoja procesuālo situāciju.

Latvijas Televīzija iepriekš vēstīja, ka saistībā ar to, ka Krastiņš pārtraucis Lemberga aizstāvību, krimināllietas iztiesāšana var tikt paildzināta. Lembergs atzinis, ka meklēs jaunu advokātu. Nolīgstot jaunu advokātu, jaunajam aizstāvim noteikti vajadzēšot laiku, lai iepazītos ar lietas materiāliem un noklausītos vismaz daļu tiesas sēžu ierakstu, ir pārliecināts Lembergs.

"Delfi" jau rakstīja, ka apsūdzības puse apgalvo – Krastiņš jau līdz šim esot vilcinājis tiesvedību, un arī saistībā ar Krastiņa izstāšanos no lietas tiesas process varot vēl vairāk ieilgt. Krastiņa lēmuma dēļ atceltas šonedēļ plānotās tiesas sēdes Lemberga lietā. Pēc tam lietā jau iepriekš bija plānots pārtraukums līdz 19. augustam, un šajā laikā politiķim uzdots atrast jaunu aizstāvi.

Tā dēvētā Lemberga krimināllieta ir noslēguma stadijā – ir izskanējusi apsūdzības debašu runa un tagad jau labu laiku savu nostāju tiesai skaidro aizstāvība.

Prokurori tiesas debatēs lūdza Lembergam piemērot astoņus gadus ilgu brīvības atņemšanu ar mantas konfiskāciju, kā arī naudas sodu 150 minimālo mēnešalgu jeb 64 500 eiro apmērā. Prokurori sāka debatēt pagājušā gada februārī un savu debašu runu noslēdza šogad martā.

Lembergu prokuratūra apsūdz par kukuļņemšanu sevišķi lielos apmēros, par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu un citas mantas legalizēšanu, par dienesta viltojumu, par piedalīšanos mantiskos darījumos, kuri viņam saistībā ar dienesta stāvokli bijuši aizliegti, kā arī par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un citiem noziegumiem. Lietā apsūdzēts arī Lemberga dēls Anrijs Lembergs un Lemberga biznesa partneris Ansis Sormulis.

Anrijam Lembergam prokuratūra lūdz piemērot brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem un sešiem mēnešiem, konfiscējot mantu, savukārt Lemberga biznesa partnerim Sormulim – brīvības atņemšanu uz septiņiem gadiem un mantas konfiskāciju, informēja Juriss.

Visi trīs apsūdzētie norādījuši, ka nesaprot un neatzīst viņiem celtās apsūdzības.

Lietā aptuveni 200 sējumos apvienoti divi kriminālprocesi, ko prokuratūra tiesai nodeva 2008. gada otrajā pusē. Rīgas apgabaltiesa šo lietu paplašinātā sastāvā no jauna sāka skatīt 2009. gada 20. augustā. Lietas sarežģītības dēļ tagad to izskata tiesneši Boriss Geimans, Irīna Jansone un Ligita Kuzmane, bet par rezerves tiesnesi noteikta Ārija Ždanova.