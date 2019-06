Lemberga krimināllietas līkloči: politiķis prokuroram pārmet nepatiesas informācijas izplatīšanu

Ventspils mērs Aivars Lembergs ("Latvijai un Ventspilij"), kura krimināllieta tiek skatīta Rīgas apgabaltiesā, pārmet valsts apsūdzības uzturētājam prokuroram Jurim Jurisam nepatiesas informācijas izplatīšanu publiskajā telpā saistībā ar advokāta Raimonda Krastiņa atteikšanos no politiķa aizstāvības un darbības apturēšanu advokatūrā veselības stāvokļa dēļ.

Paziņojumā presei Lembergs norāda, ka 25.jūnijā viņa tiesvedības procesā "vienīgais un pastāvīgais tiesas advokāts Raimonds Krastiņš nosūtīja Rīgas apgabaltiesai negaidītu paziņojumu, ka veselības stāvokļa dēļ pārtrauc manis aizstāvību un aptur darbību advokatūrā. Prokurors Juris Juriss atsevišķos masu medijos momentā komentēja situāciju, bet visizvērstāk ar Rūdolfu Meroni pastarpināti saistītajā portālā BNN, ko tradicionāli pārpublicē cits ar viņa interesēm saistītais portāls "Ventspilnieks"".

"Tajā viņš norāda, ka "pašlaik Lemberga lietā ir nepieciešamie aizstāvji, kas spēj pilnvērtīgi izskatīt lietu. Tas, ka viņš [Krastiņš] ir slims, mūsuprāt, nekādā veidā nesašaurina un neiegrožo tiesas pienākumu izskatīt šo lietu arī ar esošo advokātu saturu. [..] Proti, tas, ka viņš meklē vēl kādu advokātu, nav ierobežojums [kriminālprocesa izskatīšanai]. Lembergam pietiek ar esošajiem advokātiem, viņam ir tiesības paralēli meklēt arī trešo, tomēr šī iemesla dēļ nedrīkstētu atlikt tiesas procesu,"" paziņojumā presei situācijas izklāstu turpina Lembergs.

Viņš uzsver, ka tieši prokurors Juriss "vislabāk zina", ka vienīgais un pastāvīgais tiesas advokāts, manas aizstāvības stratēģis bijis tieši Krastiņš "ar visām pilnvarām, kādas aizstāvamais piešķir šāda statusa advokātam, ieskaitot pastāvīgo orderi tiesā".

Tomēr Juriss, "prokurors būdams, izplata publiskajā telpā melus par to, ka man ir vēl divi advokāti ar šādu pašu pilnvarojuma apjomu," pauž Lembergs. Viņš akcentē, ka tieši Juriss zina, ka aizstāvamajam krimināllietā var būt arī vairāki citi advokāti, kuri tiek algoti kādam specifiski konkrētam krimināllietas jautājumam, viņiem advokāta orderis tiek izrakstīts pēc nepieciešamības uz kādu periodu vai katru konkrēto tiesas sēdi atsevišķi.

"Prokurors Juris Juriss melo sabiedrībai arī par to, ka advokāts Krastiņš "vairākkārtīgi debatē par vienu un to pašu faktu vai arī debatē par tādiem apstākļiem, kam nav vispār saistības ar konkrēto lietu – tātad vilcina"," Turpina Lembergs, norādot, ka tieši Juriss kopš "aizstāvamās puses debašu sākuma advokātam neļāva izklāstīt to aizstāvības runu, kādu advokāts Krastiņš bija iecerējis un uzskatīja par pareizu tiesas prāvā".

"Pret advokātu Krastiņu visas iepriekšējās nedēļas garumā bija izvērsts morāls spiediens un psiholoģisks terors – viņš tika vairākkārt pārtraukts, pamācīts, kas, par ko un cik lielā apjomā jārunā t.s. debašu runā, tādējādi prokuroram rupji iejaucoties advokāta profesionālajā darbībā," prokurora rīcību kritizē Lembergs.

"Nožēlojami, ka arī tiesa demonstrēja absolūti vienaldzīgu attieksmi pret notiekošo un ignorēja advokāta argumentus. Ja prokuroru un viņu pavadā arī tiesas morālais terors pret maniem aizstāvjiem turpināsies, tad tiks sasniegts acīmredzami vēlamais rezultāts, ka man būs grūti atrast advokātu savai aizstāvībai un nāksies vien to darīt pašam," pauž politiķis.

"Par tiesu darbības principiem, tādiem kā līdztiesības, sacīkstes, patiesības, tiesības uz aizstāvību u.c., šajā tiesvedības procesā izteikties vairs nav vērts, jo tie man ir liegti, lai gan Latvija ir EP, ES, NATO, OECD u.c. starptautisku alianšu dalībvalsts," atzīmē Lembergs, rezumējot, ka "Latvijas Republikas Satversmē nostiprinātas cilvēka pamattiesības garantē, ka valsts atzīst un aizsargā tās saskaņā ar šo Satversmi, likumiem un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem. Diemžēl jāatzīst, ka reāli darbībā tā ir tikai fikcija, kā savulaik PSRS. Nekas nav mainījies".

Latvijas Televīzija iepriekš vēstīja, ka saistībā ar to, ka Krastiņš pārtraucis Lemberga aizstāvību, krimināllietas iztiesāšana var tikt paildzināta. Lembergs atzinis, ka meklēs jaunu advokātu. Nolīgstot jaunu advokātu, jaunajam aizstāvim noteikti vajadzēšot laiku, lai iepazītos ar lietas materiāliem un noklausītos vismaz daļu tiesas sēžu ierakstu, ir pārliecināts Lembergs.

Savukārt apsūdzības puse apgalvo, ka Krastiņš jau līdz šim esot vilcinājis tiesvedību, un arī saistībā ar Krastiņa izstāšanos no lietas tiesas process varot vēl vairāk ieilgt. Krastiņa lēmuma dēļ atceltas šonedēļ plānotās tiesas sēdes Lemberga lietā. Pēc tam lietā jau iepriekš bija plānots pārtraukums līdz 19. augustam, un šajā laikā politiķim uzdots atrast jaunu aizstāvi.

Tā dēvētā Lemberga krimināllieta ir noslēguma stadijā – ir izskanējusi apsūdzības debašu runa un tagad jau labu laiku savu nostāju tiesai skaidro aizstāvība.

Prokurori tiesas debatēs lūdza Lembergam piemērot astoņus gadus ilgu brīvības atņemšanu ar mantas konfiskāciju, kā arī naudas sodu 150 minimālo mēnešalgu jeb 64 500 eiro apmērā. Prokurori sāka debatēt pagājušā gada februārī un savu debašu runu noslēdza šogad martā.

Lembergu prokuratūra apsūdz par kukuļņemšanu sevišķi lielos apmēros, par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu un citas mantas legalizēšanu, par dienesta viltojumu, par piedalīšanos mantiskos darījumos, kuri viņam saistībā ar dienesta stāvokli bijuši aizliegti, kā arī par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un citiem noziegumiem. Lietā apsūdzēts arī Lemberga dēls Anrijs Lembergs un Lemberga biznesa partneris Ansis Sormulis.

Anrijam Lembergam prokuratūra lūdz piemērot brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem un sešiem mēnešiem, konfiscējot mantu, savukārt Lemberga biznesa partnerim Sormulim – brīvības atņemšanu uz septiņiem gadiem un mantas konfiskāciju, informēja Juriss.

Visi trīs apsūdzētie norādījuši, ka nesaprot un neatzīst viņiem celtās apsūdzības.

Lietā aptuveni 200 sējumos apvienoti divi kriminālprocesi, ko prokuratūra tiesai nodeva 2008. gada otrajā pusē. Rīgas apgabaltiesa šo lietu paplašinātā sastāvā no jauna sāka skatīt 2009. gada 20. augustā. Lietas sarežģītības dēļ tagad to izskata tiesneši Boriss Geimans, Irīna Jansone un Ligita Kuzmane, bet par rezerves tiesnesi noteikta Ārija Ždanova.