Lemberga kriminālprocesā arestētās mantas pārņemšanas process būs komplicēts, uzskata prokurors

Nodrošinājuma valsts aģentūrai Ventspils mēra Aivara Lemberga ("Latvijai un Ventspilij") kriminālprocesā arestētās mantas pārņemšanas process būs komplicēts, arestētas mantas dažādās jurisdikcijas dēļ, pieļāva viens no Lemberga lietā esošās prokuroru grupas pārstāvjiem Juris Juriss.

Juriss skaidroja, ka 2007. gadā prokuratūra pieņēma lēmumu par arestētās mantas nodošanu glabāšanai Šveices advokātam Rūdolfam Meroni, kuram tobrīd nekādu reputācijas problēmu nebija. Turklāt viņš bija viena no personām, kura prokuratūrai nodeva tobrīd būtisku informāciju par apsūdzētā aktīviem ārvalstīs, tostarp valstīs ar liberālu patiesā labuma guvēja kontroles politiku.

Šādu lēmumu akceptēja arī tiesa. Meroni netika izvēlēts nejauši, jo viņš atsevišķos Ventspils uzņēmumu mātes struktūrās bija amatpersona, kuras pienākumos ietilpa rūpēties par mantu kā gādīgam saimniekam, skaidroja Juriss.

"Meroni netika tā vienkārši izvēlēts no ielas. Viņš jau pirms 2007. gada atbilstoši komerctiesiskajām un civiltiesiskajām attiecībām bija ļoti lielas daļas, tostarp šobrīd apsūdzētā mantas uzraudzītājs. 2007. gadā prokuratūras un tiesas uzticībā viņš tika akceptēts kā mantas glabātājs minētajā kriminālprocesā," norādīja Juriss.

Kopš 2015. gada prokuratūra saņēma informāciju par Meroni, iespējams, negodprātīgu rīcību ar arestēto mantu. Visa minētā informācija tika nodota dažādām tiesībsargājošām iestādēm, kuru kompetencē ir izvērtēt iespējamos likumpārkāpumus. Valsts apsūdzības uzturētājiem gan nav bijušas tiesības uzraudzīt tiesībsargājošo iestāžu veiktās pārbaudes, skaidroja Juriss.

Lemberga krimināllietas tiesas procesa laikā minētais jautājums vairākkārt vērtēts arī tiesā, taču tiesa līdz šim nesaskatīja pamatu nomainīt mantas glabātāju, iztrūkstot konkrētiem faktiem un arī kriminālprocesuālajam regulējumam, kas neapdraudētu lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā.

Saskaņā ar pirmdienas tiesas lēmumu manta, kurai uzlikts arests, tiek nodota glabāšanā Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūrai. Ņemot vērā, ka Meroni Ventspils uzņēmumos un ar tiem saistītajās aktīvu pārvaldības struktūrās ir amatpersona, Juriss pieļāva, ka aģentūrai mantas pārņemšanas process tehniski un juridiski varētu būt komplicēts, bet ne neiespējams.

Tāpat viens no uzdevumiem būs mantas vērtības noteikšana uz pārņemšanas brīdi. Detalizētāk gan Juriss nekomentēja, jo ar mantas pārņemšanu prokuratūra nenodarbosies.

Prokurors arī uzskata, ka prokuratūras pozīcija tālākajā Lemberga lietas tiesas procesā ar pirmdienas tiesas lēmumu nav pasliktināta vai taisni otrādi uzlabota. Prokurors kopumā atzinīgi novērtēja tiesas lēmumu.

Jau ziņots, ka Meroni iepriekš tika iecelts par Lemberga mantas glabātāju pirmstiesas kriminālprocesa laikā, taču vēlāk, iztiesāšanas laikā, saņēmis oponentu kritiku, ka viņš šo statusu izmantojis, lai pats gūtu ietekmi Ventspils tranzīta uzņēmumos.

Rīgas apgabaltiesa vakar atcēlusi Meroni no Lemberga kriminālprocesā arestētās mantas glabāšanas.

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese Irīna Jansone ar preses dienesta starpniecību norādīja, ka, lai panāktu taisnīgu kriminālprocesuālo attiecību noregulējumu, tiesas kolēģijas ieskatā ir pamats atcelt Meroni no arestētās mantas glabāšanas. Manta, kurai uzlikts arests, bet kuru nav iespējams atstāt glabāšanā minētajai personai, ar procesa virzītāja lēmumu nodota glabāšanā Nodrošinājuma valsts aģentūrai, kas ir Ministru kabineta noteikta iestāde šādam mērķim.

Šāda lēmuma pieņemšana tiesas debašu laikā kļuva iespējama pēc tam, kad 1.jūlijā stājās spēkā izmaiņas Kriminālprocesa likumā, kas noteic, ka tiesa drīkst pieņemt lēmumu par arestētās mantas vai lietiskā pierādījuma glabātāju arī pēc tiesas izmeklēšanas pabeigšanas.

Viņa uzsvēra, ka Meroni ir uzskatāms par personu, pret kuru ir uzsākts kriminālprocess par, iespējams, nelikumīgām darbībām ar šajā kriminālprocesā arestēto mantu un aktīviem, tostarp arestētām patiesā labuma guvēja tiesībām uzņēmumos AS "Ventbunkers", AS "Ventspils tirdzniecības osta" un AS "Kālija Parks".

Papildu tiesnese norādīja, ka par arestētās mantas vērtības izmaiņām Rīgas apgabaltiesas rīcībā nav nekādu konkrētu ziņu. No Lemberga lietas materiāliem izriet, ka vienīgā Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijā no Meroni saņemtā vēstule par arestēto aktīvu aizsardzību un to stāvokli tika nosūtīta atpakaļ, jo tiesas kolēģijas ieskatā iesniegumā izklāstītie fakti par arestētās mantas stāvokli ir vispārīgi, nav detalizēti, kā arī nepilnīgi.