Liesmās Koknesē viens bojāgājušais; brīvdienās dzēsti 68 kūlas ugunsgrēki

Aizvadītajā diennaktī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) steidzās uz izsaukumu Koknesē, kur glābēji, veicot ugunsgrēka dzēšanas darbus, atrada arī vienu mirušo, portālu "Delfi" informēja VUGD pārstāve Agrita Vītola.

Ugunsgrēkā Koknesē pirms glābēju ierašanās no ēkas bija evakuējušies 11 cilvēki. Pulksten 3.07 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.

Sākoties Lieldienu brīvdienām, naktī uz piektdienu pulksten 02.34 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Rīgā, kur deviņstāvu dzīvojamās mājas septītajā stāvā dega dzīvoklis un balkons. Cilvēks no degošā dzīvokļa evakuējās pirms glābēju ierašanās. Ugunsdzēsēji evakuēties notikuma vietā palīdzēja vēl diviem cilvēkiem. Pulksten 05.25 ugunsgrēks tika likvidēts.

Svētdien pusdienlaikā glābēji steidzās uz Smiltenes novada Launkalnes pagastu, kur trīsstāvu ražošanas ēkā dega konveijera lente, elektromotors un ciklons. Šo ugunsgrēku VUGD darbinieki likvidēja pulksten 16.26.

Savukārt pulksten 14.32 VUGD glābēji devās uz izsaukumu Jūrmalā, kur dega vienstāva dzīvojamā māja. Pirms glābēju ierašanās no ēkas bija evakuējušies pieci cilvēki. Pulksten 17.41 ugunsdzēsēji paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku likvidēja.

VUGD atgādina, ka visos mājokļos – gan dzīvokļos, gan privātmājās obligāti ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu.

Aizvadītajās brīvdienās valstī dzēsti 68 kūlas ugunsgrēki, no kuriem vislielākais bija 5. aprīlī Rēzeknes novada Sakstagala pagastā. Tur pērnā zāle dega desmit hektāru platībā. Šogad valstī kopumā reģistrēti 275 pērnās zāles ugunsgrēki.

Dienests norāda, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un sodāma rīcība. Pērnās zāles dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību, veselību un īpašumu un nodara būtisku kaitējumu videi.

Aizvadītajās brīvdienās VUGD palīdzība bija nepieciešama arī nelaimē nokļuvušiem cilvēkiem: ceturtdien Rīgā ugunsdzēsēji glābēji izglāba cilvēku, kurš bija iekritis trīs metrus dziļā atvērtā pazemes komunikāciju akā un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem, kā arī izcēla grāvī iekritušu cilvēku un nodeva NMPD mediķiem.

Savukārt piektdien Krimuldas novadā no 12 metrus dziļas gravas, izmantojot imobilizācijas dēli, tika izcelts cilvēks un nodots NMPD, Garkalnes novadā cilvēks bija apmaldījies mežā. Izmantojot pieteicēja norādītās koordinātes, cilvēks tika atrasts un izvests no meža, bet Ikšķiles novadā uz grantskarjera ledus atradās trīs nepilngadīgas personas, no kurām viena bija ielūzi ledū. Glābšanas darbus nebija jāveic, jo cilvēki bija nokļuvuši krastā pirms VUGD ierašanās.

Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 297 izsaukumus – 144 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā sešu meža ugunsgrēka dzēšanu, 105 uz glābšanas darbiem, bet 48 izsaukumi bija maldinājumi.