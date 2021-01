Lietu par Ušakova atlaišanu apgabaltiesa pēc būtības skatīs 25. martā

Pirmdien, 18. janvārī, Administratīvā apgabaltiesa pieņēma lēmumu atsākt lietas par pašreizējā Eiropas Parlamenta deputāta Nila Ušakova atlaišanu no Rīgas mēra amata izskatīšanu pēc būtības 25. martā, portālu "Delfi" informēja apgabaltiesas pārstāve Līga Tumova.

Lēmums pieņemts, jo pieteicējs tiesā iesniedzis lūgumu par lietas izskatīšanas atsākšanu, kurā norāda, ka jau pēc lietas izskatīšanas pēc būtības pabeigšanas viņa rīcībā ir nonākusi jauna informācija, kas ir būtiska lietas iztiesāšanā. Proti, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) bija uzsācis kriminālprocesu pret pieteicēju, kura ietvaros vērtēja pieteicēja kā Rīgas domes priekšsēdētāja un SIA „Rīgas satiksme" kapitāldaļu turētāja pārstāvja atbildību par Rīgas domes finanšu līdzekļu 18,4 miljonu eiro apmērā pārskaitīšanu SIA „Rīgas satiksme" ar maksājuma mērķi – ieguldījums pašu kapitālā, kas tiek vērtēts arī konkrētās administratīvās lietas ietvaros.

Pieteicējs norāda, ka KNAB izmeklēšanas laikā, tostarp piesaistot atzinuma sniegšanai neatkarīgu grāmatvedības ekspertu, ir konstatējis, ka norādītais maksājuma mērķis – ieguldījums pašu kapitālā – nav bijis korekts, tomēr šīs neprecizitātes dēļ pārskaitījums neietekmēja Rīgas domes (RD) budžetu, tādēļ kriminālprocess ir izbeigts.

Pārbaudot pieteicēja lūgumu, apgabaltiesa konstatēja, ka tajā norādītajai informācijai var būt būtiska nozīme lietas pareizā izspriešanā, tādēļ tiesa atzina par nepieciešamu atsākt lietas izskatīšanu pēc būtības, lai pievienotu lietas materiāliem pieteicēja lūgumu, kā arī lai noskaidrotu tajā norādītos apstākļus.

Lieta tiks izskatīta rakstveida procesā.

Jau ziņots, ka 2019. gada 5. aprīlī bijušais Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP) izdeva rīkojumu par Ušakova atstādināšanu no Rīgas domes priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanas. Rīkojumā bija uzskaitīti vairāki Ušakova kā Rīgas mēra un kā "Rīgas satiksmes" kapitāla daļu turētāja pārstāvja izdarītie pārkāpumi.

Piemēram, sagatavojot pārskatu par Rīgas pilsētas pašvaldības 2017. gada budžeta izpildi, attiecībā uz "Rīgas satiksmes" finanšu datiem esot nepareizi iegrāmatoti 18,43 miljoni eiro. Rezultātā līdzekļi neesot izlietoti saskaņā ar pašvaldības konsolidētajā kopbudžetā paredzēto mērķi.

Saistībā ar šo gadījumu Ušakovs esot pārkāpis vairākas Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma, likuma "Par grāmatvedību", Likuma par budžetu un finanšu vadību, kā arī likuma "Par pašvaldību budžetiem" normas.

Pūce rīkojumā bija norādījis arī uz to, ka Ušakovam bija pienākums VARAM izsniegt "Ernst & Young Baltic" ziņojuma par "Rīgas satiksmi" kopiju, bet Ušakovs to nedarīja. "Tāpat arī domes priekšsēdētājam Nilam Ušakovam ir pienākums patstāvīgi izvērtēt bijušo valdes locekļu atbildību, nevis norobežoties no šā pienākuma izpildes, uzdodot to veikt pašreizējai "Rīgas satiksmes" valdei," teikts ministra rīkojumā.

Dokumentā, cita starpā, attiecībā uz konkrētiem pārkāpumiem vairākkārt norādīts, ka Ušakovs, būdams "Rīgas satiksmes" kapitāla daļu turētāja pārstāvis, nav rīkojies "kā krietns un rūpīgs saimnieks". Atsevišķi lēmumi saistībā ar "Solaris" autobusu iepirkumu "Rīgas satiksmes" vajadzībām esot pieņemti sasteigti, bez atzinumu sagaidīšanas.

Ušakovam arī tika pārmests, ka viņš nav izdarījis grozījumus "Rīgas satiksmes" statūtos, "lai kā krietns un rūpīgs saimnieks izvērtētu darījumu slēgšanu, kas pārsniedz noteiktu summu un var ietekmēt kapitālsabiedrības darbību".

Viens no Ušakova pārkāpumiem, uz kuriem bija norādīts Pūces rīkojumā, bija arī Valsts kontroles revīzijas ziņojumā par Rīgas pilsētas transporta infrastruktūru minētais, ka "Rīgas satiksme" nenodrošina caurskatāmu grāmatvedības uzskaiti par ieņēmumu no maksas autostāvvietām izlietojumu, līdz ar to nav iespējams izsekot, kādiem mērķiem revidējamā laika posmā izlietoti apmēram 9,11 miljoni eiro.

Tāpat Pūce rīkojumā par Ušakova atstādināšanu bija norādījis uz Rīgas domes un tās komiteju sēžu norises neatbilstību normatīvo aktu prasībām, tai skaitā pieminēts gadījums, kad uz nenoteiktu laiku tika izsludināts pārtraukums Rīgas domes ārkārtas sēdē, kurā bija paredzēts skatīt jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību galvaspilsētā.

Savukārt Ušakovs publiski ir paudis, ka Pūces rīcību uzskata par politisku un ir pārliecināts, ka visi pārmetumi tiesā būs apgāžami.

Pērn jūnijā Ušakovs ir pārsūdzējis sev nelabvēlīgo tiesas spriedumu par atstādināšanu no galvaspilsētas domes priekšsēdētāja amata.