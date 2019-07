Lietu par viltus ziņu portālu uzturēšanu nodod tiesai

Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurore tiesai nodevusi saistībā ar viltus ziņu portālu uzturēšanu sākto krimināllietu, kurā par huligānismu apsūdzēts viltus ziņu kūrētājs Niks Endziņš un vēl divas personas.

Neminot personas vārdus, Ģenerālprokuratūrā portālam "Delfi" norādīja, ka visas trīs personas apsūdzētas par rupju sabiedriskās kārtības traucēšanu, kas izpaužas acīmredzamā necieņā pret sabiedrību, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu un uzņēmumu darbu.

Saskaņā ar apsūdzību 2018. gada pavasarī un vasarā dažādās interneta vietnēs personas publicējušas nepatiesas ziņas ar tādiem nosaukumiem kā "FOTO: Traģēdija! Tikko Rīgā sabrucis tirdzniecības centrs "Alffa". Simtiem cilvēki gājuši bojā", "No cietuma izbēguši divi vīrieši, kuri tiek turēti aizdomās par slepkavību. Esi uzmanīgs!" un "No Olaines cietuma izbēdzis notiesātais; iespējams, uzturās Rīgā vai Daugavpilī". Lai radītu ticamu iespaidu, ka šādi fakti notikuši, viltus ziņām tika pievienotas uzskatāmas fotogrāfijas un pēc iespējas ticamāk aprakstīti it kā notikušā apstākļi.

Viena persona apsūdzēta pēc Krimināllikuma 231.panta pirmās daļas par huligānismu un divas personas pēc Krimināllikuma 231. panta otrās daļas par huligānismu grupā.

Lieta nodota Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesai.

Jau ziņots, ka Valsts policija jūlijā pabeidza izmeklēšanu pirms gada sāktajā kriminālprocesā saistībā ar viltus ziņu izplatību. Izmeklēšanā policisti noskaidroja, ka šo noziegumu nolūkā gūt peļņu izdarījusi trīs personu grupa.

Kriminālprocesā tika noskaidrots 1997. gadā dzimušais interneta vietnes īpašnieks un tehniskais uzturētājs, kurš nolūkā gūt peļņu no reklāmas, ievietoja interneta vietnē viltus ziņas. 2018. gada augustā Valsts policija jaunieti aizturēja. Kā noskaidrojās, aizturētā persona ir Niks Endziņš, kurš plašāk pazīstams kā mūziķis Neids. Tiesa lēma viņam piemērot apcietinājumu. Apcietinājumā viņš pavadīja vairākus mēnešus.

Izmeklēšanā tika noskaidrotas vēl divas personas, kas dzimušas 1998. gadā un 2002. gadā, kas personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, nolūkā gūt peļņu no reklāmas, būdami triju interneta vietņu īpašnieki un tehniskie uzturētāji, tajās ievietoja nepatiesas ziņas un popularizēja tās ar sociālo tīklu palīdzību.