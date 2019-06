Līgo svētku laikā policija pastiprināti kontrolēs satiksmi

DELFI PLUS

Delfi PLUS

Delfi PLUS

Date C, 20. jūnijs

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51211919 [REQUEST_URI] => /news/national/criminal/ligo-svetku-laika-policija-pastiprinati-kontroles-satiksmi.d?id=51211919 [REDIRECT_URI] => /news/national/criminal/article.php?id=51211919 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/national/criminal/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/delfi/news/national/criminal/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/delfi [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.168 [SERVER_NAME] => www.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 78.84.54.15 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => lv,en-US;q=0.7,en;q=0.3 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_COOKIE] => _ga=GA1.2.466696069.1546170017; delfi-adid=36f32c15-787a-4040-9ac9-68f54999e0a1%2C1546170018186%2C1560370947240; __gfp_64b=h.mBXkKt5WdaqHCFIgvXguQ2q7Joo4xqQVfGSwiTK9P.T7; cX_P=jqatpj28mizqj5kv; evid_0025=529a40bd-e514-4643-a773-7dd357b6a895; evid_0025=529a40bd-e514-4643-a773-7dd357b6a895; dcid=806607661,1,1577705749,1546169749,e938d3f766fe41e86f8f6ab5d64611a2; cX_G=cx%3A2aqa4cr0sm0nm20xr5izx83r8i%3A30d8uwcty9lt0; _cb_ls=1; _cb=C01BtyBAyOv1BD2YsS; _chartbeat2=.1546170062252.1558652757204.0111111100111111.sUqOl5x7bQDQBMhGBQaQ-HDOY854.4; evid_ref_0025=false; evid_v_0025=20190620034004; __utma=113760658.466696069.1546170017.1558895169.1558982729.25; __utmz=113760658.1552156461.16.2.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided); emps=1:1546364766474|2|1546364780258; mostread_lastadded=0; polc_v2=1; _fbp=fb.1.1549211115172.740982713; cto_lwid=72ab2a9f-4072-4dae-af42-b4eb8ae9342b; cto_idcpy=1d0a7639-dd90-48d5-ba2a-8f64a7e35b2c; __gads=ID=60b488b5e93fabfd:T=1556825656:S=ALNI_MZM09fdKFmisOWRUo9iuK97lnGhrw; __io_lv=1560797265280; __io=354e064ed.ade228a59_1560370953662; __io_unique_43359=17; evid_0025-synced=true; adptcmp_0025=282:12853:1,283:12854:1; adptseg_0025=kv1001#b-kv1002#f-kv1003#e-kv1004#a-kv1007#d-kv1008#e-kv1009#1-kv1009#10-kv1009#11-kv1009#14-kv1009#16-kv1009#18-kv1009#20-kv1009#21-kv1009#24-kv1009#4-kv1009#5-kv1009#8-kv1101#9-kv1201#1-kv1201#2; enreachresp_0025=ecid282,ecid283; adptset_0025=1; enr_cint_sent=1; enr_adform_sent=1; _gid=GA1.2.1930942119.1561061211; enr_cxense_throttle=throttle; cX_S=jx53jo8c2a39rtmv; cstp=604800; __glmrid=5860e6d4-926d-4007-9fdb-76c6988df3fc; cx_ib_synced=1 [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => town.delfi.lv, 1547021578 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 78.84.54.15, 10.1.0.112 [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => delfi [TAGFE_LOCALE] => lv_LV [PHP_SELF] => /news/national/criminal/article.php [REQUEST_TIME] => 1561061578 )