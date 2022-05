Līvānos uzsākti divi kriminālprocesi par nacionālā naida kurināšanu

Pagājušās nedēļas laikā fiksēti divi gadījumi, kad Valsts policijas (VP) Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa apkalpojamajā teritorijā personas ir bojājušas Ukrainas atbalstam izlikto karogu, kā arī izteikuši atbalstu Krievijas vērstajai agresijai Ukrainā. Abi gadījumi notikuši Līvānos un par tiem uzsākti kriminālprocesi, portāls "Delfi" uzzināja VP.

Otrdien, 17. maijā VP Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirknis saņēma informāciju par to, ka kāds vīrietis no ēkas Līvānos ir norāvis Ukrainas atbalstam novietoto karogu to bojājot. Vīrietis uzvedies agresīvi un traucējis sabiedrisko kārtību un mieru. Pēc video novērošanas kameru ierakstu analīzes, likumsargiem izdevies minēto personu identificēt, pēc kā vīrietis tika aizturēts.

Par minētajām darbībām 1975. gadā dzimušajam vīrietim draud kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 78. panta 1. daļas par darbību, kas vērsta uz nacionālā, etniskā, rasu vai reliģiskā naida vai nesaticības izraisīšanu, ar ko soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.

Savukārt 20. maijā konstatēts gadījums, kad Līvānu pilsētas centrā kāds vīrietis, ar Krievijas federācijas karogu, izteicis atbalstu Krievijas veiktajām kara darbībām Ukrainā. Likumsargiem ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka persona atrodas alkohola reibuma stāvoklī un veic provokatīvas darbības, kas ir vērstas uz nemiera celšanu 1990. gadā dzimušais vīrietis bija izsludināts meklēšanā par tiesas lēmuma nepildīšanu.

Šajā gadījumā ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 74. panta par kara noziegumiem, tas ir, par Latvijas Republikai saistošajās starptautiskajās tiesībās aizliegtu kara vešanas noteikumu vai starptautisko humanitāro tiesību pārkāpšanu, tajā skaitā humanitāro tiesību aizsargātas personas slepkavošanu, spīdzināšanu vai necilvēcīgu izturēšanos pret šādu personu, ķīlnieku sagrābšanu, nelikumīgu deportāciju, pārvietošanu, brīvības ierobežošanu, pilsētu vai citu objektu neattaisnojamu postīšanu vai citu aizliegtu darbību, ar ko soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divdesmit gadiem.