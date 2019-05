LNT: paverdzināto Tadžikistānas viesstrādnieku lietā izskan svarcēlāja Ščerbatiha vārds

Tadžikistānas pilsoņi, kuri Latvijā atzīti par cilvēktirdzniecības upuriem, apgalvo, ka sarunās ar viņiem algu nemaksājušo uzņēmumu SIA "TVIDES" piedalījies arī Latvijas Svarcelšanas federācijas prezidents, kādreizējais Saeimas deputāts Viktors Ščerbatihs, svētdienas vakarā vēsta raidījums ''LNT ziņu TOP10''.

Kā vēsta raidījums, 16 Tadžikistānas pilsoņi Latvijā ieradušies strādāt par atslēdzniekiem. Uz Latviju vīriešus uzaicinājis viņu tautietis, kurš jau dzīvojis Latvijā – Akramhons Usmanhonovs, kuram Rīgā pieder divas ēdināšanas iestādes ''Plov bar''. Cietušie apgalvo, ka viņš šajā cilvēktirdzniecības ķēdē esot bijis starpnieks. Par darbā iekārtošanu katram esot bijis jāsamaksā 150 eiro un jāpiekrīt, ka 10% no atalgojuma vēlāk tiks atdoti starpniekam.

Saskaņā ar raidījuma vēstīto darba līgumā, kas noslēgts ar SIA ''TVIDES'', viņiem apsolīta darba alga 926 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas. Tiesa, pie darba pienākumu pildīšanas vīrieši nav tikuši. Apgalvojot, ka šobrīd atslēdznieki nav nepieciešami, uzņēmums viņiem licis mācīties par mūrniekiem. Cietušie stāsta, ka vēlāk viņiem pateikts – viņi slikti strādā, tāpēc arī samaksa nepienākoties.

Ščerbatihu tadžiki raksturoja kā cilvēku, kurš esot viņu darba devēju tā dēvētais "jumts" – cilvēks, kas risinot dažādas problēmas. ''LNT Ziņu Top10'' rīcībā nonācis audioieraksts, kurā dzirdams kā Ščerbatihs tadžikiem skaidro, ka alga viņiem netiek maksāta, jo uzņēmums nonācis finanšu grūtībās. Ščerbatihs atzina, ka ierakstā dzirdamā balss ir viņa, tomēr noliedza, ka viņam būtu kāda saistība ar Latvijā paverdzinātajiem Tadžikistānas pilsoņiem. Uzņēmuma ''TVIDES'' īpašnieki esot viņa draugi un konkrētajā brīdī, kad notikusi ierakstā dzirdamā saruna, viņš bija nejauši iegājis ciemos – ar draugiem parunāt par sadarbību. Pēc Ščerbatika teiktā Tadžikistānas pilsoņi esot bijuši agresīvi noskaņoti un viņš tikai centies abas puses samierināt, ziņo raidījums.

Arī uzņēmumā ''TVIDES'' raidījumam nolieguši cilvēktirdzniecību. Starpnieks, kas piegādājis uzņēmumam darbiniekus, esot apgalvojis, ka viesstrādnieki ir atbildīgi un strādāt griboši cilvēki.

''Mums ar viņu bija mutiska vienošanās par to, ka viņš mums piegādā cilvēkus, konkrētā profesijā profesionāļus, bet dzīvē tas izrādījās citādāk,'' situāciju raidījumam skaidrojis uzņēmuma pārstāvis. Uz jautājumu, kāpēc vēlāk, saprotot, ka darbinieki neatbilst kvalifikācijai, nepārtrauca darba attiecības, uzņēmuma pārstāvis skaidroja, ka esot jau tā cietis zaudējumus, uzaicinot šos cilvēkus uz Latviju.

''Ņemot vērā to, ka jau bija radīti ļoti lieli zaudējumi visu šo dokumentu kārtošanā un dzīvesvietas apmaksāšanai tika mēģināts ar šiem darbiniekiem vienoties, vairākas reizes mēģinājām, bet diemžēl nesekmīgi, līdz ar to šis viss ievilkās. Mēs viņiem esam spiesti maksāt likuma kārtībā noteiktos 926 eiro, bet ņemot vērā to, ka viņi nestrādāja mēs viņiem nespējām to maksāt,'' raidījumam paudis uzņēmuma pārstāvis.

Tomēr Latvijas institūcijas saka, ka darba devējs pārkāpis ne vien imigrācijas un darba likumus, bet arī cilvēktiesību normas. Apsekojot vietu, kur Tadžikistānas pilsoņi mitinājās, Valsts darba inspekcija (VDI) secinājusi, ka šo cilvēku atbalstam nepieciešams piesaistīt papildspēkus.

''Personas norādīja, ka viņi jau ilgtermiņā nav ēduši, ka nav minimālās garantijas izdzīvošanai. Mēs kopā gan ar Valsts robežsardzi gan Valsts policiju apsekojām to vietu, kur viņi dzīvo, sapratām, ka ir jāpiesaista nevalstiskā organizācija, lai palīdzētu šiem cilvēkiem,'' ''LNT Ziņu TOP10'' skaidroja VDI vadītāja Baiba Puķukalne,

Arī Iekšlietu ministrijā (IeM) raidījumam norādīja, ka šie Tadžikistānas pilsoņi bija paverdzināti. ''Pēdējo mēnešu notikumi un tieši šis konkrētais identificētais gadījums Tadžikistānas pilsoņiem, kuri ir atzīti par cilvēktirdzniecības upuriem, mums pašiem ir jauns izaicinājums, tas bija pārbaudījums mūsu spējām un institūciju sadarbībai, lai mēs varētu atklāt – jā, šie cilvēki ir cietuši no ekspluatācijas. Nebija diskusija par to ir viņi cilvēktirdzniecības upuri vai nav,'' raidījumam atklāja ministrijas nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos Lāsma Stabiņa.

Tikmēr šajā stāstā iesaistītais uzņēmums noliedz Latvijas institūciju secināto un uzskata, ka viesstrādnieki Latviju izmantojot kā iespēju palikt Eiropā. Savukārt Ščerbatihs, uzskata, ka viņš tiekot nepatiesi apmelots un tāpēc ir vērsies policijā ar iesniegumu. ''Uzrakstīju, ka viņi mani apmelo, ka es tur skraidīju ar nazi un viņiem draudēju. Aizgāju uz policiju uzrakstīju iesniegumu, ka tie cilvēki mani apmelo, es Latvijā pazīstams cilvēks, saprotiet un cilvēki nezinot mani apmeloja, viņi baigi mani apmeloja, tas bija briesmīgi,'' raidījumam ''LNT Ziņu TOP10'' skaidrojis Ščerbatihs.

Valsts policija turpina izmeklēt šo cilvēktirdzniecības gadījumu, un izmeklēšanās interesēs informāciju par aizdomās turamajiem šajā lietā neatklāj. Savukārt 16 cilvēktirdzniecības upuriem Latvijā piešķirts nogaidīšanas statuss un valsts atbalsts.

Maija sākumā raidījums "LNT Ziņas" veštīja, ka Latvijā konstatēts pirmais gadījums, kad trešo valstu pilsoņi kļuvuši par cilvēktirdzniecības upuriem – 16 Tadžikistānas pilsoņi Latvijā praktiski bez atalgojuma, pusbadā un necilvēcīgos apstākļos nodarbināti būvniecības nozarē.