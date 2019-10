Lūdz apsūdzēt vīrieti par vismaz 100 mazgadīgu meiteņu pamudināšanu iesaistīties seksuāla rakstura darbībās

Valsts policija kriminālvajāšanas sākšanai prokuratūrai nosūtījusi krimināllietu, kurā aizdomās par mazgadīgu meiteņu vecumā no astoņiem līdz 13 gadiem pamudināšanu iesaistīties seksuāla rakstura darbībās un pornogrāfiska materiāla izgatavošanā turēts kāds 1998. gadā dzimis vīrietis.

Valsts policijas sniegtā informācija liecina, ka Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes Dzimumnoziegumu apkarošanas nodaļa marta sākumā ieguvusi operatīvo informāciju par kādu nenoskaidrotu personu, kura interneta vidē pamudina iesaistīties seksuālās darbībās un pornogrāfiska rakstura materiālu izgatavošanā 16 gadu vecumu nesasniegušas personas. Par noziedzīgo nodarījumu 7. martā sākts kriminālprocess.

Veicot apjomīgu operatīvo darbību kopumu, tostarp arī interneta vidē, noskaidrota iespējamā vainīgā persona – kāds 1998. gadā dzimis Bauskas novadā dzīvojošs vīrietis, kurš noziedzīgās darbības veica, izvēršot komunikāciju ar mazgadīgām un nepilngadīgām Latvijā labi zināmas interneta vietnes apmeklētājām.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka laikā no 2018. gada oktobra līdz 2019. gada martam, vīrietis izvērsis savstarpēju saraksti ar meitenēm, kurā viņas mudinājis nofotografēt krūtis un bildes nosūtīt viņam apmaiņā pret "VIP" statusu un "VIP" mantām attiecīgās interneta vietnes spēlē. Savstarpējas sarakstes laikā vīrietis arī sūtījis seksuāla rakstura vēstules šīm meitenēm un piedāvāja viņām tikties ar mērķi stāties dzimumattiecībās.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka kopumā šajā laika posmā vīrietis izvērsis sarakstes ar vairāk nekā 100 mazgadīgām un nepilngadīgām meitenēm vecumā no sešiem līdz 15 gadiem. Vienlaikus policija uzsver, ka vīrietim bija zināms meiteņu vecums, jo visas meitenes savos profilos nepārprotami norādījušas vecumu, kā arī bija izvietojušas autentiskas fotogrāfijas, ko bija iespējams redzēt, uzsākot privātu saraksti. Policija arī norāda, ka lielākā daļa no uzrunātajām meitenēm noraidījušas vīrieša piedāvājumu, tomēr sešas mazgadīgas meitenes, vecumā no astoņiem līdz 13 gadiem, iekritušas viņa lamatās.

Turpinot izmeklēšanu, 26. jūnijā vīrietis aizturēts. Viņa dzīvesvietā veiktās kratīšanas laikā izņemti vairāki rīki, kam kriminālprocesā ir pierādījumu nozīme, tostarp, portatīvais dators, mobilais telefons un datu nesēji.

Vīrietis atzīts par aizdomās turēto kriminālprocesā pēc Krimināllikuma 162. panta 2. daļas par 16 gadu vecumu nesasniegušas personas pavešanu netiklībā, pēc Krimināllikuma 1621. panta 2. daļas par 16 gadu vecumu nesasniegušas personas pamudināšanu iesaistīties seksuālās darbībās vai šādas personas pamudināšanu tikties ar mērķi izdarīt seksuālas darbības vai stāties dzimumattiecībās, izmantojot informācijas vai komunikācijas tehnoloģijas, kā arī pēc Krimināllikuma 166. panta 2. daļas un 4. daļas par tādu pornogrāfiska rakstura materiāla apriti, kurš satur bērnu pornogrāfiju un par 16 gadu vecumu nesasniegušas personas pamudināšanu piedalīties pornogrāfiska rakstura materiāla izgatavošanā.

Par tādām darbībām Krimināllikumā ir paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 12 gadiem.

Šī gada 18. septembrī izmeklēšana kriminālprocesā tika pabeigta un tas nosūtīts Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.