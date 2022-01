Lūdz sākt kriminālvajāšanu par izvairīšanos no nodokļu nomaksas ēdināšanas uzņēmumā

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde šī gada janvārī prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja divus kriminālprocesu pret vienu personu par izvairīšanos no nodokļu nomaksas kādā sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā, portālu "Delfi" informēja VID.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka kāda persona, būdama saimnieciskās darbības veicējs divos uzņēmumos, kas nodarbojās ar sabiedrisko ēdināšanu, to darbības laikā no 2019. gada jūnija līdz decembrim izvairījās no nodokļu nomaksas, nodarot 56 343 eiro zaudējumus valsts budžetam.

Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma klientiem, kuri par saņemtajiem pakalpojumiem norēķinājās skaidrā naudā, tika izsniegti tikai pirmčeki, kuri netika reģistrēti kases aparātos.

Kriminālprocesi 2022. gada janvārī nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai pēc noziedzīga nodarījuma pazīmēm, kas paredzētas Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Kriminālvajāšanu lūgts uzsākt pret vienu personu.

Krimināllikuma 218. panta otrā daļa kā sodu paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.