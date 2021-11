Lūdz sākt kriminālvajāšanu par noziedzīgi iegūtu 15 000 eiro legalizāciju

Policija Zemgales tiesas apgabala prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai nodevusi kriminālprocesu pret personu, kura legalizējusi noziedzīgi iegūtus 15 120 eiro, aģentūru LETA informēja Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes pārstāve Dace Kalniņa.

Pirmstiesas izmeklēšanā tika noskaidrots, ka aizdomās turētā persona, mantkārīgu motīvu vadīta, vienojās ar citu personu, piekrītot šīs personas piedāvājumam par krāpniecisku naudas līdzekļu saņemšanu savos bankas kontos un nodeva šai personai savus bankas kontu numurus un piekļuvi kontu attālinātai vadībai.

Kā uzskata izmeklētāji, aizdomās turētā persona saņēma savos bankas kontos ar pikšķerēšanu no ārvalstu pilsoņiem iegūtus finanšu līdzekļus un izdarīja citas personas noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšanu valdījumā un lietojumā, apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti.

Minētā persona izņēma skaidru naudu bankomātos un to nodeva citai personai, kā arī nodrošināja iespēju savos bankas kontos saņemtos noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus ar internetbankas starpniecību pārskaitīt uz citu personu banku kontiem. Tika veikta noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvēršana citās vērtībās, to atrašanās vietas un piederības mainīšana, slēpjot izkrāpto naudas līdzekļu faktisko saņēmēju, lai palīdzētu citai personai, kura iesaistīta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no juridiskas atbildības.

Šobrīd pamatizmeklēšana kriminālprocesā turpinās. Tiek veiktas procesuālās darbības citu iesaistīto personu noskaidrošanai.

Tāpat policija aicina nekādā gadījumā nenodot citām personām savu bankas norēķinu karti un PIN kodus, un piekļuvi konta attālinātai vadībai, jo tā ir krimināli sodāma rīcība.

Atbilstoši Krimināllikuma 195.panta otrajai daļai par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšanu, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, var tik piemērots sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.