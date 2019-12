Madonas novadā dīķī iebraukušā automašīnā atrod četrus noslīkušus cilvēkus

Madonas novadā pirmdienas rītā kādā dīķī iebraukušā automašīnā atrasti četri noslīkuši cilvēki, apliecināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Ap pulksten 9 dienests saņēma izsaukumu uz Aronas pagastu, kur, kā liecināja sākotnējā informācija, uz ledus atrodas automašīna ar cilvēkiem.

Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka automašīna bija nobraukusi no ceļa, apgāzusies uz jumta, ieslīdējusi dīķī un ielūzusi ledū. No ūdens bija redzamas tikai riepas.

Pirms VUGD ierašanās no automašīnas saviem spēkiem izkļuva divi cilvēki, no kuriem viens bija devies uz tuvējām mājām un zvanījis glābējiem. Šie cilvēki nodoti mediķiem.

Glābēji no noslīkušās automašīnas izcēla vienu noslīkušu cilvēku, bet pārējo automašīnā esošo cilvēku izcelšana bez speciālā papildaprīkojuma izmantošanas nebija iespējama. Ugunsdzēsēji ar vinčas palīdzību automašīnu no dīķa izvilka un no tās izcēla vēl trīs noslīkušus cilvēkus.

VUGD aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem uz ceļiem, izvēlēties laika apstākļiem un ceļa segumam atbilstošu ātrumu.