Maksātnespējas administratoru tiesās par naudas līdzekļu piesavināšanos

Ogres rajona prokuratūras prokurore šī gada 31.jūlijā tiesai nosūtījusi krimināllietu, kurā pie kriminālatbildības saukts bijušais maksātnespējas administrators par naudas līdzekļu piesavināšanos no uzņēmuma.

Apsūdzētais bija juridiskas personas maksātnespējas procesa administrators, un no 2015. gada viņa pārvaldībā atradās uzņēmuma manta.

Laika posmā no 2016. gada jūlija līdz novembrim viņš no uzņēmuma konta uz saviem bankas kontiem veica naudas pārskaitījumus. Kopumā apsūdzētais pārskaitīja naudas līdzekļus 18 472 eiro apmērā, no tiem bez tiesiska pamata – 12 394 eiro. Bez tam viņš pārdeva arī divas uzņēmumam piederošas automašīnas kopsummā par 2700 eiro un naudu piesavinājās.

Ar šādām savām noziedzīgām darbībām apsūdzētais izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 179.panta pirmajā daļā.

Lieta nodota Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.