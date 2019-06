Maksātnespējas procesa administratori tiesās par naudas līdzekļu piesavināšanos

30. maijā Rīgas pilsētas Centra rajona prokuratūras prokurore tiesai nosūtījusi krimināllietu pret maksātnespējas procesa administratori par svešas mantas prettiesisku iegūšanu jeb piesavināšanos vairāk kā 4000 eiro apmērā un tiesas nolēmuma nepildīšanu, portālu "Delfi" informēja Ģenerālprokuratūrā.

Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai, apsūdzētā no 2012. gada līdz 2017. gadam no maksātnespējīgās fiziskas personas saņēmusi naudu vairāk kā 6000 eiro apmērā. Daļu no saņemtās naudas, proti, vismaz 4300 eiro maksātnespējas procesa administratore nav novirzījusi kreditoru prasījumu segšanai, bet to piesavinājusies.

Maksātnespējas procesa administratore ar tiesas nolēmumu atcelta no amata pienākumu pildīšanas un viņai uzlikts par pienākumu desmit dienu laikā nodot dokumentus un mantu jaunieceltajam administratoram. Pretēji tiesas nolēmumā noteiktajam maksātnespējas procesa administratore nepildīja tiesas nolēmumu un nenodeva jaunajam maksātnespējas procesa administratoram savā rīcībā esošos dokumentus un mantu.

Maksātnespējas procesa administratore apsūdzēta pēc Krimināllikuma 179. panta 1. daļas un Krimināllikuma 296. panta 2. daļas.

Par svešas mantas prettiesisku iegūšanu vai izšķērdēšanu, ja to izdarījusi persona, kurai šī manta uzticēta vai kuras pārziņā tā atradusies, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Par tiesas nolēmuma neizpildīšanu, ja to darījusi valsts amatpersona, kurai bija pienākums izpildīt tiesas nolēmumu, soda ar brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu.

Lieta nodota Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai.