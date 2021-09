Medmāsai piemēro 1500 eiro sodu par Covid-19 testa viltošanu citai personai

Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūras prokurors piemērojis prokurora priekšrakstu par sodu, nosakot 1500 eiro lielu sodu kādai medmāsai, kas viltoja nosūtījumu, iekļaujot tajā nepatiesas ziņas par testējamā materiāla piederību, Covid-19 koronavīrusa SARS-CoV-2 laboratoriskai diagnostikai, lai nodrošinātu negatīvu testa rezultātu kādai citai personai, portāls "Delfi" uzzināja Ģenerālprokuratūrā.

Minēto lietu prokuratūra saņēma no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB), kur bija ierosināts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 275. panta pirmās daļas, proti, par dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošanu un viltota dokumenta, zīmoga un spiedoga realizēšanu un izmantošanu.

Prokurors minēto personu sauca pie kriminālatbildības par to, ka viņa tīši, personīgu motīvu vadīta, vēloties nodrošināt citai personai negatīvu Covid-19 koronavīrusa SARS-CoV-2 testēšanas rezultātu starptautiskai ceļošanai, paņēma sev no deguna un kakla analīžu paraugus un uzrakstīja nosūtījumu koronavīrusa laboratoriskajam izmeklējumam, kam pievienoja iepriekš paņemtos savu analīžu paraugus. Nosūtījumā viņa norādīja, ka paraugs ņemts no citas personas.

Apsūdzētā persona pilnībā piekrita tai inkriminētā noziedzīgā nodarījuma apjomam un juridiskajai kvalifikācijai, kā arī atzina savu vainu noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, un to nožēloja.

Prokurors apsūdzētajai piemēroja prokurora priekšrakstu par sodu, nosakot naudas sodu 1500 eiro, ko viņa jau ir samaksājusi, ieskaitot minēto summu Valsts kasē.

Prokuratūrā atkārtoti norādīja, ka dokumenta, kas dod tiesības vai atbrīvo no pienākumiem, viltošana, kā arī viltota dokumenta realizēšana vai izmantošana ir noziedzīgs nodarījums.

Dokuments par Covid-19 testa rezultātu, tostarp nosūtījums testa veikšanai, kā arī sadarbspējīgs vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts, kas noteiktos gadījumos dod iespēju iegūt kādas privilēģijas vai atvieglojumus, atzīstams par dokumentu Krimināllikuma 275. panta pirmās daļas izpratnē.

Jau vēstīts, ka vismaz 200 cilvēki bez vakcinācijas pret kukuli saņēmuši sadarbspējīgos sertifikātus. Policijā atzīmēja, ka lietā turpinās izmeklēšana.