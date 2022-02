'Meduza': Uz Latvijas iedzīvotāju krīt aizdomas par neķītru vēstuļu sūtīšanu Krievijas šahistēm

Uz kādu Latvijā dzīvojošu vīrieti krīt aizdomas par neķītru vēstuļu sūtīšanu Krievijas šahistēm, tostarp nepilngadīgām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Aizdomās turamo, kurš Krievijas sportistēm ilgāk nekā desmit gadus no Latvijas sūtījis vēstules ar lietotiem prezervatīviem un pornogrāfiskiem attēliem, izdevies noskaidrot tīmekļa izdevuma "Meduza" žurnālistu veiktā izmeklēšanā.

Sportistes, kas cietušas no "šaha maniaka", daudzkārt sūdzējušās Krievijas policijai, taču tas nav devis nekādus rezultātus.

Tomēr Latvijā bāzētā izdevuma "Meduza" žurnālistēm Kristīnai Safomovai un Lilijai Japarovai izdevies noskaidrot iespējamo vaininieku, kurš vēstules sūtījis no pasta nodaļas Pļavniekos, Rīgā.

Aizdomas par neķītro vēstuļu sūtīšanu Krievijas sportistēm krīt uz Latvijā dzīvojošo Andreju Strebkovu, kurš arī ir šaha meistars. Viņš gan turnīros Latvijā jau sen nav startējis.

Pēc izglītības būdams vēsturnieks, Strebkovs iztiku pelna ar tulka pakalpojumiem, kas sniegti gan valsts iestādēm, gan privāti, kā arī ar šaha privātstundām. Kā norāda izdevums, viņš ilgstoši mēģinājis kļūt par rakstnieku, taču panākumus nav guvis.

Kā noskaidrojis izdevums, par "šaha maniaka" upuriem laikā no 2009. līdz 2019.gadam kļuvušas vismaz 15 šahistes, pamatā no Krievijas, no kurām piecas nepiedienīgo vēstuļu saņemšanas brīdī bijušas jaunākas par 18 gadiem.

Dažas šādus sūtījumus saņēmušas tikai vienreiz, bet citām tie pienākuši regulāri.

Šādas vēstules saņēmušas arī vairākas pērn rudenī Rīgā notikušā Starptautiskās Šaha federācijas (FIDE) turnīra "Grand Swiss" dalībnieces gan no Krievijas, gan Kazahstānas un Indijas. Viesnīca, kurā bija apmetušās šahistes, par šiem sūtījumiem informējusi arī Latvijas Valsts policiju.