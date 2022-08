Melnajā sarakstā iekļauts ar Sparānu saistītais noziedzīgās vides pārstāvis Osipjans

Aizvadītajā mēnesī ar iekšlietu ministra Kristapa Eklona lēmumu Latvijas melnajā sarakstā iekļauts organizētās noziedzības vidē plaši pazīstamais Krievijas pilsonis Romāns Osipjans, kurš kriminālajās aprindās zināms, tostarp kā bijušā Satversmes aizsardzības biroja (SAB) darbinieka Aigara Sparāna "kontakts" saziņā ar noziedzīgo pasauli, liecina portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija.

"Delfi" avoti norādījuši, ka Osipjans ilgstoši saistīts ar Latvijas organizētās noziedzības pasauli. Viņu uzskata par Krievijas kriminālās autoritātes Vjačeslava Šestakova, kurš pazīstams arī kā "Sļiva", uzticības personu.

Krievijā "Sļivam" piešķirts "likumīgā zagļa" tituls, proti, viņš tiek uzskatīts par vienu no augstākajām autoritātēm noziedzīgajā pasaulē. Zināms, ka tieši Osipjans organizējis "Sļivam" piederošo nekustamo īpašumu pārdošanu.

Jāpiebilst, ka pats Šestakovs Latvijas melnajā saraktā atrodas jau kopš 2012. gada.

Tāpat "Delfi" zināms, ka Osipjans bijis cieši saistīts ar Sparānu, kurš šobrīd tiek turēts aizdomās gan par spiegošanu, gan par kukuļņemšanu. Jāatzīmē, ka Sparāns 2020. gadā tika aizturēts pēc tam, kad restorānā "Erebumi" bija ticies ar Osipjanu.

"Erebumi" vērā ņemams arī tamdēļ, ka 2020. gadā Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumā "Aizliegtais paņēmiens" tika noskaidrots, ka tieši no turienes tika piegādātas kontrabandas cigaretes pārdošanai Rīgas Centrāltirgū. Turklāt tur ar savu Krievijas specdienestu kuratoru regulāri tikās bijušais Saeimas deputāts Jānis Ādamsons, kurš apsūdzēts spiegošanā Krievijas labā.

"Lursoft" informācija liecina, ka Osipjans kopš 2019. gada ir apsardzes uzņēmuma SIA "Grand Force Security" viens no īpašniekiem. Jāatzīmē, ka 2018. gadā viens no šī uzņēmuma dibinātājiem bija "Konservatīvie" deputāts Juris Jurašs. Osipjanam uzņēmumā pieder 30% kapitāldaļu, bet atlikušie 70% pieder Danielai Kočetkovai. Jurašs apsardzes uzņēmumā darbojās no 2018. gada 23. janvāra līdz tā paša gada 3. septembrim, bet Osipjans kapitāldaļas ieguva 2019. gada 1. martā.

Portāls "Delfi" neizdevās sazināties ar Jurašu, lai iegūtu viņa komentāru.

Jau vēstīts, ka Sparāns un viņa sieva tiek apsūdzēti spiegošanā. Sākotnēji Sparāns tika aizturēts par kukuļņemšanu. LTV raidījums "de facto" iepriekš noskaidroja, ka Sparānam inkriminēta 35 000 eiro kukuļņemšana. Raidījums ziņoja, ka liecības pret Sparānu kukuļošanas lietā sniedzis Tukuma lidostas līdzīpašnieks, dažādās ieroču un stratēģisko preču tirdzniecības krimināllietās pavīdējušais Konstantīns Soloduha.

Savukārt 2020. gada 1. oktobrī 1. oktobrī Sparānam un viņa sievai izsniegta galīgā apsūdzība pēc Krimināllikuma panta par spiegošanu. Apsūdzības izvirzītas, jo Sparāna mājās kratīšanas laikā tika atrasti atsevišķi valsts noslēpumu saturoši materiāli, kurus viņš bija ieguvis, vēl strādājot SAB.