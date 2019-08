Mīlgrāvī vīrietis stiepj segā ievīstītu līķi; policija notver slepkavu

Naktī uz svētdienu, 11. augustu, kāds aculiecinieks pamanīja aizdomīgu vīrieti, kurš pāri ielai, Rīgā, Mīlgrāvī, stiepj lielu nenosakāmu priekšmetu, kas ievīstīts segā, informē Valsts policijā.

Drosmīgais aculiecinieks vēlējās noskaidrot, kas atrodas šajā vīstoklī, taču svešinieks sāka skriet. Rodoties aizdomām par noziegumu, aculiecinieks piezvanīja Valsts policijai, un turpināja sekot aizdomīgajai personai, vēsta policijā.

Drīz vien notikuma vietā ieradās Valsts policijas patruļpolicisti. Noņemot segu, atklājās, ka tajā ir ietīts miris vīrietis ar durtu brūci kājā. Valsts policija aizdomās par izdarītu slepkavību vīrieti aizturēja un nogādāja Rīgas Ziemeļu iecirknī. Aizturēšanas brīdī viņš bija divu promiļu stiprā alkohola reibumā.

Izmeklēšanas laikā Valsts policijas Rīgas Ziemeļu iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas likumsargi ir ieguvuši informāciju, ka tovakar aizdomās turētais 41 gadus vecais vīrietis ar savu nu jau bojāgājušo 28 gadus veco paziņu dzīvoklī Rīgā, Mīlgrāvī, svinējuši kādu svarīgu un patīkamu dzīves notikumu.

Pašreizējā informācija liecina, ka alkohola lietošanas laikā starp abiem vīriešiem sācies strīds. Tā karstumā 41 gadu vecais vīrietis ar nazi iedūris savam paziņam kājā, trāpot artērijā, pēc kā cietušais zaudējis daudz asiņu un gājis bojā.

Pēc tam vainīgais nolēmis atbrīvoties no līķa, to noslīcinot netālu esošā ūdenstilpē. Lai neviens nepamanītu, kā viņš velk mirušo pa ielu, viņš to ievīstījis segā.

Aizturētais jau iepriekš nonācis policijas redzeslokā par dažādiem noziegumiem, tostarp zādzībām un laupīšanām, un vien šā gada jūnijā pēdējo reizi izcietis cietumsodu.

Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 116. panta – par slepkavību. Par šādu noziegumu likumā paredzēts mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

Aizdomās turētais šobrīd atrodas izolatorā un pirmdien, 12. augustā, tiks lemts jautājums par drošības līdzekļa piemērošanu šai personai.

Šis ir viens no gadījumiem, kas apliecina, cik būtiska loma noziegumu atklāšanā ir tam, ka iedzīvotāji, rodoties aizdomām par noziegumu, sazinās ar policiju.

Valsts policija izsaka pateicību aculieciniekam, kurš nepalika vienaldzīgs, bet, redzot aizdomīgo vīrieti, ātri vien novērtēja situāciju un informēja likumsargus.