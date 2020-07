Milzu kokaīna kravas krimināllietā lūdz apsūdzēt piecus cilvēkus

Trešdien, 15. jūlijā, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes amatpersonas kriminālvajāšanai uzsākšanai pret piecām personām nosūtīja tā dēvēto Kokneses kokaīna lietu, kurā iepriekš konfiscēta līdz šim lielākā kokaīna krava Latvijā – divas tonnas, portāls "Delfi" uzzināja policijā.

2019. gada janvārī Valsts policija starptautiskās sadarbības rezultātā īstenoja operāciju kokaīna tranzīta apturēšanā, izņemot vairāk nekā divas tonnas jeb 2 197 725 gramus kokaīna.

Kokneses novadā kādā privātmājas teritorijā tika uzieta krava ar 42 kartona kastēm, kas tika sūtītas no Ekvadoras. Kastēs atradās 2195 briketes ar dažādiem logo – "TNT", "Badboys", "Gold" un ar delfīna attēlu. Par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu tika aizturēti vairāki Latvijas pilsoņi.

Konfiscētā narkotiskā viela tika nodota ekspertīzes veikšanai, kuras laikā tika apstiprināts, ka esošajā maisījumā kokaīna īpatsvars ir aptuveni 80%, kas nozīmē, ka tam ir ļoti augsta kvalitāte.

Izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka izņemtā kokaīna krava nav bijusi paredzēta Latvijas tirgum, bet gan Latvija izmantota kā tranzītvalsts, lai nogādātu kravu uz citām valstīm.

2019. gadā divās kārtās notika izņemtās kokaīnu saturošās vielas iznīcināšana – tā tika sadedzināta. Kokaīns uz iznīcināšanas vietu tika nogādāts pastiprinātas drošības apstākļos, piesaistot arī pretterorisma vienību "Omega".



Policija 2019. gada 8. janvārī krimināllieta tika sākta pēc Krimināllikuma 253./1 panta 3.daļas par narkotisko vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai par narkotisko vielu neatļautu realizēšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa vai ja tās izdarītas ar narkotiskajām vielām lielā apmērā, 190./1 panta 3. daļas par narkotiskas vielas pārvietošanu pāri Latvijas valsts robežai jebkādā nelikumīgā veidā, ja to izdarījusi organizēta grupa un 195. panta 3.daļas par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa.

Krimināllikuma Krimināllikuma 253./1 panta 3.daļa kā sodu paredz piemērot brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, 190./1 panta 3. daļa kā sodu paredz piemērot soda brīvības atņemšanu uz laiku līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem, bet 195. panta 3.daļa – brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Kriminālprocess kriminālvajāšanas sākšanai nosūtīts Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētai prokuratūrai.

TV3 raidījums "Nekā Personīga" iepriekš vēstīja, ka policija saistībā ar šo lietu veikusi kratīšanu Jānim Skrābānam piederošās kompānijas "JS Products" birojā, bet pašam Skrabānam izdevies Latviju pamest.

Tāpat raidījums ziņoja, ka aizdomās par saistību ar šo neatļauto kravu apcietināti trīs cilvēki, viens no tiem – bijušais Valsts policijas darbinieks Agris Vaivods.

Savukārt Ekvadoras policijas mājaslapā izplatītajā paziņojumā tika vēstīts, ka divas tonnas kokaīna Eiropā ievestas paslēptas kuģa konteinerā, kura pavaddokumentos bija norādīti pārtikas produkti.

Paziņojumā tika skaidrots, ka Latvijas saimniecība kalpojusi kā "loģistikas centrs" narkotiku tālākai izplatīšanai Eiropā. Tāpat paziņojumā norādīts, ka operatīvo darbību rezultātā Latvijā aizturēti pieci cilvēki – Jānis B., Andris E., Edgars E., Imants B. un Agris V. Atbilstoši Ekvadoras policijas publicētajām lomu sadalījumam Andris E. bijis fermas jeb saimniecības īpašnieks, savukārt Jānis B. un Edgars E. nodarbojušies ar kravas pārkraušanu, bet Imants B. nodrošinājis drošību. Turpretim Agrim V. nav norādīta loma noziedzīgajā nodarījumā.

Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecināja, ka Andris E. ir Andris Elsts, savukārt Edgars E. ir Edgars Elsts, kuriem Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa kā drošības līdzekli bija piemērojusi apcietinājumu.

Laikraksts "Staburags" atsaucoties uz vārdā neminētiem Kokneses iedzīvotājiem savulaik vēstīja, ka narkotiku krava atsavināta vecajā fermā "Mazkārkli", kur vēl līdz 8. janvārim notika aktīva rosība. 2013. gadā Staburags publicējis rakstu ar nosaukumu "Pašam sava estrāde un Likteņdārzs", kurā stāstīts par "Mazkārkli" saimniekojušo Andri Elstu. Viņš īpašumā ierīkojis savu paradīzi, kurā pamazām atjaunojis kādreizējo cūku fermu, kurā ir trīs ēkas. Tāpat zem viena jumta iekārtots miteklis saimniekam, darbnīca, ir arī vairākas galdniecības darbiem vajadzīgās iekārtas un granulators.

Raidījums "LNT Ziņas" savulaik vēstīja, ka viens no Kokneses kokaīna lietā aizturētajiem Imants Bunga par saimniecībā glabātajām narkotikām neko neesot zinājis, vien piestrādājis par kurinātāju. "Es tur vispār neko nezinu, ne es tās kastes biju redzējis, nekā. Mēs jau tikai strādnieki. Ej nu taisnojies, ka neko neredzēju, neko nezināju. Apsūdzētais es tāpat esmu pēc diviem pantiem," raidījumam pauda Bunga.