Muitnieki kravā ar mēbelēm atrod 3,1 miljonu cigarešu

Veicot muitas kontroles pasākumus Ventspils ostā, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes amatpersonas novērsa 3 120 000 (156 000 paciņas, 15 600 bloki) cigarešu "Prince" nelikumīgu pārvietošanu. Cigaretes bija noslēptas automašīnā aiz krēslu kravas, portālu "Delfi" informē VID.

Pagājušajā nedēļā, 14. septembrī, veicot kravas transportlīdzekļu kontroli pirms to uzbraukšanas uz prāmja, kas kursē no Ventspils uz Nīnashamnu Zviedrijā, muitas amatpersonas padziļinātai pārbaudei novirzīja kādu automašīnu. Saskaņā ar pavaddokumentiem tajā no Lietuvas tika vesta krava ar krēsliem, ko bija paredzēts nogādāt Zviedrijā un Dānijā.

Padziļinātās kontroles laikā muitas amatpersonas atklāja, ka kravas nodalījuma priekšgalā aiz kastēm ar krēsliem atrodas liels daudzums nedeklarētu cigarešu. Kravas automašīnā atradās kopumā 312 kastes ar cigaretēm. Kontroles rezultātā izņemti 3 120 000 cigarešu "Prince" bez akcīzes markām, norāda VID.

Valstij nenomaksātā akcīzes nodokļa apjoms par izņemtajām cigaretēm ir gandrīz 358 tūkstoši eiro, liecina likumsargu aprēķini.

Par konstatēto pārkāpumu uzsākta lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā. Lietas materiāli nodoti VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldei lēmuma pieņemšanai par kriminālprocesu uzsākšanu.