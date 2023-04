NBS pārtikas iepirkums: atlaiž vienu amatpersonu

Pamatojoties uz Aizsardzības ministrijas (AM) veiktās dienesta pārbaudes rezultātiem un disciplinārlietas izmeklēšanas komisijas atzinumu, vienai amatpersonai, kas saistīta ar Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra (VALIC) veikto iepirkumu "Loģistikas pakalpojums par pārtikas piegādi NBS vajadzībām", piemērots disciplinārsods – atbrīvošana no amata, portāls "Delfi" uzzināja AM.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Disciplinārlietas izmeklēšanas komisija savā atzinumā šīs amatpersonas rīcībā konstatējusi disciplinārpārkāpumu, kas saistīts ar amata pienākumu nepildīšanu, kā rezultātā ir nodarīts būtisks kaitējums valsts interesēm. Konkrētā amatpersona jau iepriekš bija atstādināta no amata uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku.

Vēstīts, ka neliels, Rojā reģistrēts uzņēmums "Zītari LZ" pērn decembrī ieguvis 220 miljonus eiro vērtu līgumu par pārtikas piegādi armijas vajadzībām turpmākos piecus gadus.

Par iepirkumu kritiku paudis arī Valsts prezidents Egils Levits, minot, ka tajā "viss ir nogājis šķībi".

Par šo iepirkumu KNAB jau ir sācis kriminālprocesu, kurā četrām personām – diviem iepirkuma komisijas locekļiem, uzņēmuma pārstāvim un bijušā aizsardzības ministra Arta Pabrika (LA) padomniekam – ir tiesības uz aizstāvību. Nevienai personai šajā kriminālprocesā nav piemēroti drošības līdzekļi.

Troksnis un sašutums publiskajā telpā gan nav kaitējis pašam iepirkumam, jo līdz šim armija uzņēmumam jau ir pārskaitījusi 194 474 eiro.

Jau ziņots, ka uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Laura Zeltiņa jau publiski atzinusi, ka, gatavojot piedāvājumu publiskajam iepirkumam, uzņēmumam nemaz nebija zināms, ka līguma plānotā summa ir līdz 220 miljoniem eiro.

Tāpat nu atklājies, ka 220 miljonus eiro vērtais konkurss par pārtikas iegādi armijai gan miera, gan kara apstākļiem sarīkots pēc parastas publisko iepirkumu procedūras, nevis atbilstoši aizsardzības jomai speciāli paredzētam likumam. Tas ļāva konkursa pretendentiem neveikt drošības dienesta pārbaudi, svētdien vēstīja LTV raidījums "de facto".

Iepriekš arī vēstīts, ka ceturtdien, 16. martā, KNAB vairākos objektos Rīgā un citviet Latvijā veica kriminālprocesuālās darbības, tai skaitā 14 tiesas sankcionētas kratīšanas, saistībā ar Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centra īstenoto iepirkumu "Loģistikas pakalpojums par pārtikas piegādi NBS vajadzībām".

Reaģējot uz izskanējušo informāciju medijos, šā gada 17. martā Mūrniece izdeva rīkojumu no amata pienākumu pildīšanas uz laiku atstādināt divas amatpersonas, kuras saistītas ar Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra (VALIC) veikto iepirkumu "Loģistikas pakalpojums par pārtikas piegādi NBS vajadzībām.