'Neatkarība Balt.' noliedz cilvēktirdzniecību un norāda uz klientu kontingentu

Nevalstiskajā organizācijā "Neatkarība Balt.", kuras veidotajos palīdzības centros cilvēkiem ar narkotiku un alkohola atkarību Valsts policija (VP)šonedēļ konstatēja iespējamu cilvēktirdzniecību un cilvēku ekspluatēšanu, šos pārmetumus noliedz. To portālam "Delfi" sacīja Olga Dubovska, kura sazinājās ar redakciju un uzsvēra, ka viņa pārstāv šo organizāciju.

Dubovska sacīja, ka klientiem esot noformēti visi dokumenti, kā arī ir aizpildīts apliecinājums, ka jebkurā laikā viņi var pamest konkrēto rehabilitācijas vietu. Tāpat tiek arī aizpildīta attiecīga anketa. Biedrības pārstāve arī minēja, ka "ir jāņem vērā kontingents," runājot par cilvēkiem, kādi saņem biedrības palīdzību, un tāpēc nepieciešams "paraksts paraksta galā".

Turklāt Valsts policija, Valsts Probācijas dienests un Valsts ieņēmumu dienests gadu gaitā bijuši informēti par organizācijas darbību – nekādas papildu pārbaudes nav bijušas nepieciešamas, sacīja Dubovska.

Biedrība "Neatkarība Balt." izveidojusi palīdzības centrus Balvu novada Lazdukalnā, Tukuma novada Rindzelē un Ogres novada Lauberē, iepriekš vēstīja aģentūra LETA. Pirmdien Lauberē policija ir aizvedusi visus šajā centrā dzīvojošos cilvēkus. Kā zināja teikt vietējie iedzīvotāji, cilvēki, kuri dzīvoja šajā centrā, katru rītu ar autobusu vesti uz darbu. Viņi dzīvojuši ļoti noslēgtu dzīvesveidu, neapmeklējuši pat vietējo veikalu, nekontaktējušies ar vietējiem iedzīvotājiem. Kopš pirmdienas filiālē neviens neesot redzēts.

Biedrība ir noslēgusi līgumu ar vairākiem uzņēmumiem, kuros strādā centru klienti. SIA "Brīvzemnieki-Melior" bija nepieciešams pārlikt līgumā norādīto kūdras gabalu apjomu no vienas vagas uz otru. SIA "Stende Forest" un SIA "MM Kvartāls" centru iemītnieki stādījuši koku stādiņus, bet SIA "Dimdini Agro" veikuši dārzeņu novākšanu un pirmapstrādi.

Savukārt Dubovska portālam "Delfi" uzsvēra, ka darbi, kas tika veikti uzņēmumos, ir saskaņoti ar to pārstāvjiem un viņi ir bijuši informēti par to, kādi cilvēki tiek nodarbināti.

VP ceturtdien informēja, ka reliģiskās konfesijas aizsegā, kuras nosaukumu policija neatklāj, vairāku gadu garumā personas apvienojoties organizētā grupā ar noteiktu lomu sadali, bija izveidojušas "biedrību" ar filiālēm vairākās vietās Latvijā, kā biedrības mērķi norādot palīdzību personām atbrīvoties no narkotiku un alkohola atkarības.

Policijas rīcībā esošā informācija ļauj izvirzīt pieņēmumu, ka slēpjoties zem šī cēlā mērķa, organizētās grupas pārstāvji, izmantojot personu ievainojamību, nostrādināja viņus fiziski smagā un ilgstošā lauku un mežistrādes darbā. Biedrība visbiežāk šos atkarīgos cilvēkus uzrunāja uz ielām un meklēja caur draudzes locekļiem, daži tur nonāca arī pēc savu tuvinieku ieteikuma. Viņu vidū bija cilvēki ar narkotiku un alkohola atkarībām, ka arī garīgiem traucējumiem. Nonākot biedrības centros, cilvēkiem obligāti bija jāparaksta līgums, kurā tika atrunāta iekšējā kārtība un pienākumi. Personām bija jānodod savi sakaru līdzekļi un personu apliecinošie dokumenti centru vadībai, informē policijā.

Dubovska portālam "Delfi" skaidroja, ka centrs darbojas pēc komūnas principa, kurā klienti netiek pierunāti palikt. "Mūsu darbs ir runāt ar viņiem, nevis pierunāt," akcentēja organizācijas pārstāve. Klienti brīvi varot doties prom, taču reizēm organizācija piedāvājot viņiem palikt, apdomāt situāciju, esot bijuši gadījumi, kad cilvēki atgriežas konkrētajā centrā, kad viņiem ir kļuvis sliktāk.

Jau vēstīts, ka "Neatkarība Balt." centros pastāvot "savi iekšējie likumi un noteikumi, kuriem pakļaujas pilnīgi visi". Saskaņā ar biedrības pausto, dienas kārtībā tiek paredzēts viss, sākot ar nodarbībām ar centra darbiniekiem, beidzot ar kopīgu darbu, sakopjot un labiekārtojot centru. Tiek atvēlēts laiks arī filmām, sporta nodarbībām un pastaigām.

Pērnā gada finanšu pārskatā biedrības vadība raksta, ka centros atrodas vairāk nekā 100 cilvēku, kuri saņem bezmaksas palīdzību, lai atbrīvotos no alkohola vai narkotiskās atkarības. Galvenokārt nepieciešamie izdevumi klientu uzturēšanai un rehabilitācijas centru darbības nodrošināšanai tiek segti no biedrības saimnieciskās darbības ienākumiem. Centri darbojas saskaņā ar terapeitisko komūnu principiem, nodrošinot savu pastāvēšanu galvenokārt no saimnieciskajā darbībā gūtajiem ienākumiem.

"Katrs klients, atrodoties palīdzības centrā, piekrīt uz laiku piedalīties darba terapijā, kas vērsta uz darba iemaņu atjaunošanu un nodarbinātības veicināšanu, un stāties darba attiecībās, veicot darbu ārpus centra teritorijas, ko apliecina, parakstoties līgumā par palīdzības sniegšanu," pausts gada pārskatā.

"Lursoft" dati liecina, ka "Neatkarība Balt." reģistrēta 2007. gada novembrī. Tās juridiskā adrese ir Rugāju novada Lazdukalna pagasta "Tūjās".

Kā darbības veidus biedrība norādījusi profilaktiskā un rehabilitācijas darba attīstīšanu no alkohola un narkotikām atkarīgo vidū – paredzamā vecuma grupa 17- 40 gadi, ar turpmāko sociālo adaptāciju, HIV infekcijas profilakse skolēnu, jaunatnes un pieaugušo iedzīvotāju vidū, ar mērķi samazināt saslimstības izplatīšanos, kā arī rehabilitācijas centru atvēršanu, to funkcionēšanas nodrošināšanu, darbu ar līdzatkarīgajiem – atkarīgo cilvēku tuviniekiem, pasākumu – muzikālu akciju un bijušo atkarīgo liecību, organizēšanu pret narkomāniju, alkoholisma un amorālu dzīvesveidu jauniešu vidū, kā arī lauksaimniecības kultūraugu un produktu ražošanu un arī jauniešu apmācību un iesaistīšanu šajā procesā.

Organizācijai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas tai piešķirts 2008. gada septembrī, liecina "Lursoft" dati. Darbības jomas ir labdarība un pilsoniskas sabiedrības attīstība.

Biedrībai nav nodokļu parādu.

No 2008. gada organizācijas amatpersona ar paraksta tiesībām bijusi Kristiāna Vahruševa, bet no 2007. gada – Krievijas pilsonis Vjačeslavs Vahruševs. Viņi abi 2018. gadā noslēguši laulību līgumu par mantas šķirtību.

Kā informē Valsts policijā, astoņu cilvēku veidoto organizēto grupu, ko šonedēļ likumsargi aizturēja, vadīja tās līderis – Krievijas valstspiederīgais, kuram ir legāla uzturēšanās atļauja Latvijā.

Visus rīkojumus viņš deva personīgi nekur neiesaistoties. Iespējams, līderis arī guva vislielāko peļņu no cilvēku paverdzināšanas.

Persona, kura ieņēma līdera "labās rokas" statusu – uzturēja sakarus ar centru vadītājiem un nodeva tiem līdera norādījumus, koordinēja savervēto cilvēku nonākšanu centros. Nākamie pēc statusa bija trīs centru vadītāji, kuri ar palīgiem un brigadieriem – centru iemītniekiem, kuri bija ieguvuši vadības uzticību, organizēja iekšējo kārtību.

Biedrība policijas redzeslokā nonāca 2018. gada rudenī. Tika veiktas pārbaudes centros, taču tobrīd neizdevās iegūt pietiekamu pierādījumu kopumu, lai varētu celt apsūdzību.

Pēc šīm pārbaudēm centros nedaudz uzlabojās dzīves apstākļi, taču organizētās grupas dalībnieki kļuva daudz piesardzīgāki. Šī izmeklēšana un cita iegūtā informācija bija par pamatu 2020. gadā uzsākt kriminālprocesu un veikt jau plašāku izmeklēšanu par visiem biedrības centriem.