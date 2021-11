Nedēļas nogalē policija pārtrauc vairākas ballītes; sodīti jaunieši – salūta šāvēji

Veicot mājsēdes kontroli, aizvadītajā nedēļas nogalē likumsargi fiksēja vairākus gadījumus, kad nav ievēroti pulcēšanās ierobežojumi – rīkotas ballītes, šauts salūts, kā arī lietots alkohols nepilngadīgu jauniešu vidū. Visos gadījumos tika uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi, un atsevišķos gadījumos uzsākti arī kriminālprocesi, portāls "Delfi" uzzināja Valsts policijā (VP).

Sestdien, 6. novembra vakarā, Valsts policijā tika saņemta informācija, ka Liepājā, Karostas mikrorajonā kādā dzīvoklī pulcējas vairāki jaunieši. Policisti notikuma vietā sastapa desmit jauniešus, un septiņi no tiem bija nepilngadīgi. Noskaidrots, ka pasākumu organizēja jaunietis, kurš dzīvokli bija noīrējis uz vienu vakaru. Policija konstatēja, ka nepilngadīgie atradušies alkohola reibumā – viņi nogādāti policijas iecirknī un pēc tam nodoti vecākiem. Likumsargi pasākuma organizatoram uzlika naudas sodu par pulcēšanās ierobežojumu neievērošanu – 1000 eiro. Pārējiem jauniešiem ir uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi un tiks lemts par soda apmēru. Savukārt nepilngadīgajiem jauniešiem vēl bez administratīvā procesa par pulcēšanos ir uzsākts process par atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis bērns.

Savukārt svētdien, pēc pulksten trijiem naktī VP saņēma kāda iedzīvotāja zvanu, kurš informēja par trokšņošanu un iespējamu salūta šaušanu kādā viesu nama teritorijā. Reaģējot uz saņemto informāciju, likumsargi Ogres novadā, Tīnūžu pagastā kādā viesu namā konstatēja pasākumu, kurā bija sapulcējies 21 jaunietis vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Notikuma vietā ieradās VP Rīgas reģiona pārvaldes Patruļpolicijas pārvaldes Ogres nodaļas darbinieki, VP Speciālo uzdevuma bataljona un Ikšķiles pašvaldības policijas darbinieki. Visām klātesošajām personām tika sākti administratīvā pārkāpuma procesi par mājsēdes neievērošanu un pulcēšanos. Katrai personai par abiem pārkāpumiem tika piemērots kopējais sods 500 eiro apmērā. Tāpat tiks vērtēta viesu nama īpašnieka atbildība un par šo jau ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process, un lemts par soda apmēra piemērošanu.

Tāpat naktī no 6. uz 7. novembri likumsargi saņēma informāciju, ka Kuldīgas novadā kādā īpašumā notiek pulcēšanās. Policisti ieradās notikuma vietā, kur konstatēja septiņas personas, tostarp divas nepilngadīgas. Visiem jauniešiem tika izskaidrots, ka ar savu rīcību viņi ir pārkāpšu pulcēšanās ierobežojumus, par ko tiks saukti pie administratīvās atbildības. Noskaidrots, ka personas pulcējušās, lai nosvinētu jaunietes dzimšanas dienu. Pulcēšanos organizēja pati gaviļniece, kurai par šādu pārkāpumu ir piemērots naudas sods – 500 eiro. Arī pārējiem jauniešiem ir piemēroti naudas sodi no 100 līdz 500 eiro par pulcēšanās ierobežojumu neievērošanu. Notikuma vietā tika izņemtas narkotiskās vielas – marihuāna. Divi no jauniešiem aizdomās par narkotisko vielu glabāšanu aizturēti un nogādāti Kuldīgas iecirknī, kur par notikušo tika uzsākts kriminālprocess.

Aizvadītajā nedēļas nogalē mājsēdes kontroles laikā kopumā uzsākti 944 administratīvā pārkāpuma procesi, kopumā pārbaudītas 12 698 personas, tostarp 10 683 personas ar aizpildītiem apliecinājumiem. Kopumā trīs dienu laikā likumsargi devuši 902 preventīvu norādījumu un konstatēti vēl vismaz 120 pārkāpumi, kuros vēl tikai lems par administratīvā procesa uzsākšanu.

Policijas primārais mērķis nav sodīt, bet gadījumos, kad personas klaji un apzināti neievēro noteiktos ierobežojumus sods ir neizbēgams – par ārkārtējās situācijas neievērošanu privātpersonām var piemērot naudas sodu līdz 2000 eiro, bet juridiskām personām līdz 5000 eiro.

VP atgādina, ka mājsēdes laikā pārvietoties var tikai neatliekamas vajadzības gadījumos, obligāti aizpildot apliecinājumu un līdzi ņemot pasi vai ID karti. Apliecinājumu var atrast Valsts policijas mājaslapā sadaļā Pašapliecinājums un pārvietošanās ierobežojumi. Apliecinājumu var aizpildīt elektroniski un uzrādīt telefonā, izdrukāt vai rakstot ar roku uz baltas papīra lapas.