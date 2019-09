Nēģu zvejnieks aizmūk no vides sargiem

Vides inspektori novērsuši zvejas pārkāpumus Gaujā pie Carnikavas un Mazajā Baltezerā, informēja Valsts vides dienesta (VVD) sabiedrisko attiecību speciāliste Maruta Bukleviča.

Naktī no 3. septembra uz 4. septembri Gaujā pie Carnikavas VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (RVP) vides inspektori centās aizturēt licencētu nēģu zvejnieku, kurš nelikumīgi bija ievietojis upē tīklu. Tumsas aizsegā zvejniekam, pametot zvejas laivu, izdevās aizbēgt. Pie upes krasta piebrauca vieglā automašīna un tās vadītājs iemeta bagāžas nodalījumā kasti ar tīklu un zivīm.

Vadītājs nepakļāvās vides inspektora prasībai apstāties un brauca virsū, apdraudot viņa veselību. Par šo uzbrukumu uzrakstīts iesniegums Valsts policijai. Zvejas laiva - aizturēta, sacīja Bukleviča.

Trešdien ap plkst. 11 VVD Lielrīgas RVP vides inspektori sadarbībā ar sabiedrisko vides inspektoru no Liepājas aizturēja divus pārkāpējus par zveju ar 60 metrus garu tīklu Mazajā Baltezerā.

Vides inspektoru rīcībā bija informācija par to, ka dienu iepriekš divas personas no laivas Mazajā Baltezerā ievieto tīklus. Kad personas šorīt bija ezerā pie tīkliem, uz notikuma vietu izbrauca vides inspektori un krastā pārkāpējus aizturēja. Viens no viņiem mēģināja kasti ar tīklu un zivīm paslēpt. Loms gan bija pieticīgs: trīs zivis - divas karūsas un plaudis.

Pārkāpējiem noformēti administratīvo pārkāpumu protokoli, kā arī izņemts zvejas tīkls, stāstīja Bukleviča.

Par šo pārkāpumu, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 80. panta ceturto daļu, paredzēts naudas sods no 280 -700 eiro.