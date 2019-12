Nesāk iztiesāt apsūdzētā katoļu priestera Zeiļas lietu

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa trešdien vēl nesāka skatīt krimināllietu, kurā par seksuāla rakstura noziegumiem apsūdzēti divi vīrieši, tai skaitā Latvijas Romas katoļu baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēzes priesteris Pāvels Zeiļa.

Krimināllietas izskatīšana netika sākta, jo uz tiesas sēdi nebija ieradies Zeiļa.

Aģentūra LETA vēsta, ka tiesa nevarēja sākt pēc būtības skatīt krimināllietu, kurā par seksuāla rakstura noziegumiem apsūdzēti divi vīrieši, tai skaitā Zeiļa, jo uz sēdi nebija ieradies viens no apsūdzētajiem, apstiprināja Zeiļas aizstāvis Kārlis Zunde

Jurists atzīmēja, ka apsūdzētais uz tiesas sēdi nebija ieradies attaisnojošu iemeslu dēļ. Advokāts skaidroja, ka šodienas tiesas sēdē tomēr tikuši atrisināti daži tehniski jautājumi.

Sākotnēji krimināllietā tika apsūdzētas trīs personas – 1945. gadā, 1955. gadā un 1958. gadā dzimuši vīrieši. 7. jūnijā kriminālprocess izbeigts pret vienu apsūdzēto – 1955. gadā dzimušo – viņa nāves dēļ.

Līdz ar to divas personas apsūdzētas par seksuālu vardarbību personu grupā. Viena no personām apsūdzēta arī par cilvēku tirdzniecību.

Saskaņā ar apsūdzību noziedzīgie nodarījumi izdarīti laika posmā no 2017. gada līdz 2018. gadam.

"Delfi" jau rakstīja, ka prokuratūra 7. martā uzrādīja apsūdzības krimināllietā par seksuālu vardarbību un cilvēktirdzniecību, kurā viens no aizdomās turētajiem ir Zeiļa.

22. februārī, Valsts policijas Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes (ONAP) Cilvēku tirdzniecības un sutenerisma apkarošanas nodaļa nodeva prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai kriminālprocesu, kurā aizdomās tika turēts Zeiļa un divi citi vīrieši.

Zeiļa jau šā gada janvāra sākumā tika atcelts no Rēzeknes Sāpju Dievmātes draudzes, kā arī Dukstigala un Prezmas draudzes prāvesta pienākumiem, kā arī no Romas katoļu baznīcas Mariāņu kongregācijas Latvijas vikariāta priekšnieka amata un arī no Rēzeknes dekanāta dekāna amata. Tāpat viņš atcelts no Mariāņu kongregācijas klostera priekšnieka amata pienākumiem. Šāda lēmuma iemesls bijis viņa veselības stāvoklis.