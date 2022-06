No darba atstādināta VP darbiniece, kuras dzīvesbiedrs uzbruka jaunietim ar Ukrainas karogu

No darba atstādināta Valsts policijas (VP)darbiniece, kuras dzīvesbiedrs piekāva skolnieku ar Ukrainas karogu uz pleciem, piektdien ziņo Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tā kā pastāv aizdomas, ka sieviete palīdzējusi vīrietim slēpt savu auto un slēpties pašam, prokurore izdalījusi atsevišķu procesu un nosūtījusi to izvērtēšanai Iekšējās drošības birojam, vēsta raidījums.

VP pārstāve Simona Grāvīte Latvijas Televīzijai apstiprināja, ka izmeklēšanas laikā policiste atstādināta no amata.

Iekšlietu ministrs Kristaps Eklons Latvijas Televīzijai pauda, ka šajā laikā ikvienas struktūras pārstāvim jābūt ipasi atsaucīgam, bet naida noziegumi Latvijā nav pieļaujami.Jau ziņots, ka vīrietis, kurš maija beigās gājienā nodarīja miesas bojājumus puisim ar Ukrainas karogu, nav vērsies pret viņu kā konkrētai nacionalitātei, etniskai grupai vai rasei piederīgu personu, secinājusi prokuratūra un kā sodu apsūdzētajam piespriedusi 200 stundas sabiedriskā darba.

Cietušā jaunieša advokāts Egons Rusanovs iepriekš norādījis, ka, pēc iepazīšanās ar priekšrakstu, gatavojas vērsties Ģenerālprokuratūrā ar sūdzību. Pēc viņa domām, tikai reāls cietumsods var atturēt citus no šādiem naida noziegumiem.

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka maija beigās sabiedrību pāršalca ziņa par to, ka skolnieku ar Ukrainas karogu gājienā "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma" piekāvis kāds no auto pēkšņi izlēcis vīrietis, kurš pats no notikuma vietas aizbēdzis, bet vēlāk atrasts mājas bēniņos aiz skursteņa un aizturēts. Pēcāk arī publiski izskanēja, ka agresora dzīvesbiedre, kura notikuma brīdī viņam sēdējusi blakus auto, ir policijas darbiniece.