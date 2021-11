No nelikumīgas Latvijas-Baltkrievijas robežas šķērsošanas pirmdien atturēti 10 cilvēki

Valsts robežsardzes amatpersonas pirmdien novērsušas desmit cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas - Baltkrievijas valsts robežu, informēja Valsts robežsardze.

Kopš 10. augusta kopumā no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēts 2031 cilvēks.

Par nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu aizvadītajā diennaktī aizturēto nav.

Kopš ārkārtējās situācijas ieviešanas humānu apsvērumu dēļ nav liegta valsts robežas šķērsošana 55 cilvēkiem, savukārt kopumā šogad aizturēti 407 valsts robežu nelikumīgi šķērsojuši trešo valstu pilsoņi.

Ārkārtējā situācija ir izsludināta Ludzas, Krāslavas, Augšdaugavas novados, kā arī Daugavpilī. Valdība iepriekš vasarā bija lēmusi to izsludināt no 11. augusta līdz 10. novembrim, bet vēlāk tika nolemts to pagarināt līdz 10. februārim.

Amatpersonas iepriekš norādījušas, ka Baltkrievijā pie varas esošā Aleksandra Lukašenko režīma centieni Latvijā, Lietuvā un Polijā iespiest trešo valstu iedzīvotājus vērtējami kā hibrīdkara jeb hibrīdapdraudējuma izpausmes.