Nogalinājis gājēju, zadzis degvielu un numurzīmes – VP izmeklē viena jaunieša padarīto

Valsts policijā (VP) ir uzsākti vairāki kriminālprocesi pret kādu jaunieti, kurš iepriekš nebija nonācis policijas redzeslokā, taču īsā laikā ir pastrādājis vairākus noziegumus – jūlijā vairākos policijas iecirkņos saņemti iesniegumi par automašīnas reģistrācijas numuru zīmju un degvielas zādzībām. Iespējamais zaglis tika aizturēts Jelgavas novadā, kur viņš izraisījis ceļu satiksmes negadījumu, kurā dzīvību zaudēja sieviete, portāls "Delfi" uzzināja policijā.

VP jūlijā saņēma iesniegumus par divām zādzībām degvielas uzpildes stacijās Saldū un Kuldīgā. Tāpat konstatēts, ka no vienas automašīnas Saldū, bet trim – Kuldīgā nozagtas reģistrācijas numura zīmes. Degvielas zādzību veica jaunietis maskā un ar automašīnu, kurai bija pieliktas iepriekš nozagtās automašīnu reģistrācijas numura zīmes.

Pilngadīgais jaunietis aizturēts un noskaidrots, ka viņš noziedzīgos nodarījumus veicis ar vēl diviem nepilngadīgajiem, kurus likumsargi noskaidroja un aizturēja. Jaunieši sākotnēji Saldū nozaga automašīnas reģistrācijas numura zīmi, pēc tam to pieliekot savam transportlīdzeklim, veica degvielas zādzību degvielas uzpildes stacijā Saldū.

Lai maskētos, cilvēkam, kurš izkāpa no mašīnas un veica zādzību, bija slēpotāju maska. Vēlāk Kuldīgā konstatētas numura zīmju zādzības no trim automašīnām, pēc kā jaunieši tās izmantoja, lai veiktu degvielas zādzību Kuldīgā un vēlreiz – Saldū, arī šajos gadījumos – izmantojot sejas masku. Policija konstatēja, ka kopumā nozagti vairāk nekā 300 litri degvielas. Kriminālprocesos noskaidrots, ka jaunieši degvielu zaga savām vajadzībām un ar nodomu pārdot to tālāk. Jaunieši iepriekš nav nonākuši policijas redzeslokā.

Aizdomās turētais pilngadīgais jaunietis izdarījis vēl vienu pārkāpumu Zemgales reģionā – izraisīja avāriju, kā rezultātā gāja bojā cilvēks. 29. jūlijā Līvbērzes pagastā automašīnas "Audi" vadītājs iemidzis, iebraucis pretējā braukšanas joslā, uzbraucis gājējai un nobraucis no brauktuves, iebraucot kokā. Negadījumā dzīvību zaudēja sieviete, savukārt jaunietis guva traumas, tāpēc tika nogādāts slimnīcā. VP konstatēja, ka jaunietim nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību. Policija jaunieti aizturēja un piemēroja drošības līdzeklis – apcietinājums.

Šobrīd pret jaunieti ir uzsākti kriminālprocesi par degvielas zādzību, automašīnas reģistrācijas numura zīmju zādzībām un ceļu satiksmes negadījumu, kurā dzīvību zaudēja sieviete. Policisti turpina izmeklēšanu uzsāktajos kriminālprocesos.