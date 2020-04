Noķerts sērijveida mājokļu apzadzējs, kurš uzdarbojies Rīgas mikrorajonos

Kriminālvajāšanas uzsākšanai nodots 2019. gadā uzsākts kriminālprocess pret kādu 1989. gadā dzimušu vīrieti par sērijveidā izdarītām zādzībām no mājokļiem.

Vīrietis bija apzadzis desmit dzīvokļus vairākos Rīgas mikrorajonos, laika posmā no 2019. gada 10. aprīļa līdz 2019. gada 10. jūlijam, tāpēc Valsts policija aicina ikvienu iedzīvotāju parūpēties par sava mājokļa drošību.

2019. gada 10. jūlijā Rīgā, Rudens ielā, nozieguma izdarīšanas brīdī tika aizturēts 1989. gadā dzimis vīrietis. Viņš pa logu bija ielauzies kādā dzīvoklī, lai to apzagtu. Par noziegumu likumsargiem ziņoja kaimiņiene, kura bija pamanījusi garnadža ielaušanos. Nekavējoties reaģējot uz saņemto informāciju, policisti ieradās notikuma vietā un vīrieti aizturēja. Par notikušo tika uzsākts kriminālprocess par zādzības mēģinājumu, kas saistīts ar iekļūšanu dzīvoklī.

Izmeklēšanas laikā policija noskaidroja, ka šis vīrietis, iespējams, izdarījis arī citas zādzības no dzīvokļiem Teikas un Pļavnieku mikrorajonos, kā arī divas Ķengaraga mikrorajonā. Vīrietis bija iekļuvis pirmo stāvu dzīvokļos, atspiežot pakešu tipa logus un nodarot logam nenozīmīgus vai maznozīmīgus, pat grūti pamanāmus bojājumus. Tādēļ cietušie uzreiz nebija pamanījuši un konstatējuši, ka tikuši apzagti. Tikai vēlāk mājās konstatējuši, ka ir pazudušas dažādas mantas, piemēram, portatīvie datori, mobilie tālruņi, vērtslietas u.c.

Policisti noskaidroja, ka vīrieša pastāvīgā dzīvesvieta ir Latgales novadā, taču noziegumus viņš devās izdarīt uz Rīgu. Aizdomās turētais jau agrāk ir vairākkārt sodīts par mantiska rakstura noziegumiem. Aizdomās turētais savu vainu izdarītajās zādzībās pilnībā atzina. Procesa virzītājs vīrietim piemēroja ar brīvības atņemšanu nesaistītu drošības līdzekli.

Kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 15. panta ceturtās daļas un Krimināllikuma 175. panta trešās daļas (Par zādzības, kas saistīta ar iekļūšanu dzīvoklī, mēģinājumu – par mēģinājumu atzīstama apzināta darbība (bezdarbība), kas tieši vērsta uz tīšu tā izdarīšanu, ja noziegums nav izdarīts līdz galam no vainīgā gribas neatkarīgu iemeslu dēļ), pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas (par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot dzīvoklī vai citā telpā), pēc Krimināllikuma 185. panta pirmās daļas (par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu).

Valsts policija aicina parūpēties par sava mājokļa drošību:



vienmēr aizslēdz sava mājokļa durvis – pat, ja esi mājās;

ja mājoklī ir durvis ar zirnekļveida slēdzeni, tad atrodoties mājās, nekad neatstāj atslēgas durvju slēdzenē;

kad atstāj savu dzīvesvietu vai dodies gulēt, aizver logus un balkona durvis;

dodoties prom uz ilgāku laiku, palūdz kaimiņiem pieskatīt mājokli;

parūpējies par savu personīgo mantu drošību – vērtīgas mantas glabā seifā;

pieslēdz signalizāciju, ierīko videonovērošanu.



Tāpat Valsts policija uzsver, ka liela daļa no izdarītajām zādzībām no mājokļiem, tās visbiežāk tiek izdarītas brīvi piekļūstot, jo saimnieki dodoties prom vai pat atrodoties mājoklī nav aizslēguši durvis un aizvēruši logus. Jāpiebilst, ka šī iemesla dēļ, jo sevišķi pirmo stāvu dzīvokļu īpašniekiem vienmēr ir jāatceras tos aizvērt. Tāpat, lai pēc iespējas vairāk sevi pasargātu no garnadžiem, lietderīgi būtu padomāt arī par signalizācijas un videonovērošanas kameru ierīkošanu. Savukārt personīgās mantas – naudu, dārglietas un citas vērtīgas lietas nedrīkst atstāt priekšnamā, bet tās viennozīmīgi jāglabā drošā vietā, vislabāk – kvalitatīvā seifā.