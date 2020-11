Novembrī uzsākts 81 administratīvā pārkāpuma process par Covid-19 ierobežojumu neievērošanu

Līdz šī gada 10. novembrim uzsākts 81 administratīvā pārkāpuma process par Covid-19 ierobežojumu neievērošanu. Pirms ārkārtējās situācijas ieviešanas, no 1. līdz 8. novembrim par epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai neievērošanu ir uzsākti 70 administratīvo pārkāpuma procesi, no kuriem 25 procesi ir par pašizolācijas neievērošanu, portāls "Delfi" noskaidroja Valsts policijā (VP).

Tāpat uzsākti seši administratīvā pārkāpuma procesi par citu Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 neievērošanu – darba laika turpināšanu izklaides vietās pēc pulksten 24. Vēl 30 administratīvā pārkāpuma procesi uzsākti par elektroniskās anketas neaizpildīšanu informācijas sistēmā "covidpass.lv" un septiņi procesi par distancēšanās prasību neievērošanu un divi procesi par citiem gadījumiem.

Šajā laika posmā VP, ar mērķi konstatēt iespējamos pulcēšanās pārkāpumus, ir veikusi 1452 preventīvās pārbaudes, no kurām 796 pārbaudes veiktas sabiedriskās ēdināšanas vietās. Tāpat no 6. līdz 7. novembrim saistībā Ministru kabineta Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes darbinieki veica 17 pārbaudes izklaides vietās, divās no tām tika konstatēti pārkāpumi.

Savukārt, pārbaudot personas, kuras pēdējo 10 dienu laikā ir ieceļojušas no ārzemēm un ievēro pašiziolāciju, Valsts policija ir veikusi 8210 telefona zvanus, 836 izbraukumus un reaģējusi uz četriem izsaukumiem.

VP atgādināja, ka no 9. novembra līdz 6. decembrim valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot stingrākus drošības pasākumus. Valsts policija sadarbībā ar pašvaldības policiju šo divu dienu laikā ir veikusi 2856 preventīvas pārbaudes, izteikti 222 preventīvi norādījumi, kā arī uzsākti 11 administratīvā pārkāpuma procesi.

Informācijas sistēmā "covidpass.lv" šobrīd ir reģstrējušās aptuveni aptuveni 19 000 personas, kurām, atgriežoties no tām valstīm ar augstu Covid-19 saslimstību, ir obligāti jāievēro pašizolācijas prasības. Šis skaitlis katru dienu mainās.

No 9. novembra līdz ar ārkārtējās situācijas ieviešanu Latvijā ir ieviesti arī stingrāki ierobežojumi, piemēram, nenotiek publiski pasākumi, privātos pasākumos atļauts atrasties līdz desmit cilvēkiem no divām mājsaimniecībām, savukārt pulcēšanās ir aizliegta, izņemot sapulces, gājienus un piketus tikai ārā līdz 50 cilvēkiem. Tāpat arī atpūtas, izklaides vietas nedarbojas, izņemot brīvdabas teritorijas, skaistumkopšanas procedūras nenotiek, izņemot friziera pakalpojumus, ēdināšanas vietās ēdienu izsniedz tikai līdzņemšanai, izņemot bērnudārzos, skolās un darbavietās.

Tāpat šobrīd veikalos, sabiedriskajā transportā, medicīnas iestādēs un citās sabiedriskās vietās obligāti jālieto sejas maskas.

Jau vēstīts, ka no 9. novembra Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija, kuras laikā ir noteikti dažādi stingri ierobežojumi. Ārkārtējā situācija izsludināta, lai mazinātu Covid-19 izplatību, kas Latvijā pēdējo nedēļu laikā būtiski pieaugusi.