Olaini pāršalc baumas par vairākiem nogalinātiem cilvēkiem

Valsts policija pēdējās dienas laikā saņēmusi daudzu vietējo iedzīvotāju jautājumus par Olainē it kā nogalinātiem vairākiem cilvēkiem. Policija norāda, ka informācija par nogalinātām personām nav patiesa, kā arī aicina iedzīvotājus neizplatīt nepatiesu un nepārbaudītu informāciju.

Valsts policijā portāls "Delfi" uzzināja, ka pēdējās dienas laikā tā saņēmusi daudzu iedzīvotāju jautājumus par to, vai Olaines iedzīvotājiem ir pamats satraukties - vietējo iedzīvotāju vidū izplatījušās ziņas, ka Olainē it kā nogalināti vairāki cilvēki. Daži iedzīvotāji dzirdējuši baumas par it kā noslepkavotiem diviem cilvēkiem, citi - pat par četriem. Līdzīga informācija ievietota arī kādā Olaines apkaimes iedzīvotājiem paredzētā "Facebook" grupā.

Valsts policija norāda, ka šī informācija par vairāku cilvēku slepkavībām Olaines pusē nav patiesa.

Policijai ir informācija par vienu gadījumu pagājušajā nedēļas nogalē, kad Pārolainē atrasta mirusi sieviete ar vardarbīgas nāves pazīmēm. Vienlaikus policija uzsver - patlaban nav pamata uzskatīt, ka notikušais būtu saistāms ar sērijveida noziegumu.

11. janvārī pulksten 6.29 Pārolainē netālu no dzelzceļa stacijas aculiecinieks pamanījis uz zemes guļam pensijas vecuma sievieti bez dzīvības pazīmēm un ar galvas traumu. Uz notikuma vietu izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi, kuri konstatējuši sievietes nāvi. Tāpat notikuma vietā ieradušies Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa un Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes likumsargi.

Saistībā ar notikušo Valsts policijā sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 12. nodaļas par nonāvēšanu un tiek skaidroti notikušā apstākļi. Izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka notikušais, iespējams, ir savstarpēja konflikta rezultāts.

Šobrīd nav pamata uzskatīt, ka notikušais būtu sērijveida noziegums. Turklāt ziņas vai citi ticami signāli par citiem vardarbīgā nāvē mirušiem vai cietušiem cilvēkiem šajā apkaimē nav saņemtas, uzsver likumsargi.

Ņemot vērā policijas šobrīd iegūto informāciju, Olaines novada iedzīvotājiem patlaban nav pamata justies apdraudētiem. Tāpat Valsts policija aicina iedzīvotājus neizplatīt nepārbaudītu informāciju un atgādina, ka Valsts policijas oficiālajai informācijai iespējams sekot līdzi oficiālajos sociālo tīklu kontos un mājaslapā.