Operācija 'Perons' – par bērnu pornogrāfijas apriti internetā ierosināti 14 kriminālprocesi

Valsts policija (VP) šogad īstenojusi operāciju "Perons", kuras rezultātā par bērnu pornogrāfijas apriti internetā sākti 14 kriminālprocesi.

Operācijas "Perons" laikā atklāta un VP struktūrvienībām sniegta informācija par 14 interneta lietotājiem, kuri iesaistīti bērnu seksuālas izmantošanas materiālu apritē internetā, teikts VP pārskatā par nepilngadīgo noziedzības stāvokli un noziedzīgos nodarījumos cietušajiem bērniem šogad sešos mēnešos.

Operācijas rezultātā sākti 14 kriminālprocesi. Desmit no lietām ierosinātas Kriminālizmeklēšanas pārvaldē, bet pārējās lietas sāktas VP Vidzemes, Zemgales, Rīgas reģionu pārvaldēs.

Tāpat veicot operatīvo pasākumu kompleksu, Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas noskaidroja interneta lietotāju ar Latvijā reģistrētu epasta kontu, kurš, iespējams, ne tikai piedalās bērnu pornogrāfisko materiālu apritē, bet arī pats tieši iesaistīja bērnus pornogrāfisku materiālu uzņemšanā.

Turpinot informācijas pārbaudi, noskaidrots 1974. gadā dzimis Latvijas pilsonis, kurš aizturēts un tiesa viņam piemēroja drošības līdzekli apcietinājumu. Policija noskaidrojusi, ka minētā persona iesaistīta arī citās noziedzīgās epizodēs par 16 gadu vecumu nesasniegušas personas iesaistīšanu pornogrāfiska rakstura materiāla izgatavošanā. Kriminālprocesā šobrīd tiek izmeklētas piecas epizodes.

Saskaņā ar minēto VP pārskatu, pastāv tendence pieaugt dzimumnoziegumiem tiešsaistē, taču izpausmes veidi ir mainīgi. Dzimumnoziegumi tiešsaistē ir ļoti cieši saistīti ar dažādu informācijas tehnoloģiju iespējām. Cietušo, kā arī vainīgo personu paradumi, lietojot internetu, attīstās un pielāgojas jaunajām informācijas tehnoloģiju iespējām.

Policija norāda, ka nepastāv kādi īpaši populāri sociālie tīkli, kuros dzimumnoziegumi būtu plašāk izplatīta nekā citos. Mainoties sociālo tīklu piedāvājumam, mainās arī cietušo un vainīgo personu paradumi. Savukārt dzimumnoziegumu tiešsaistē izpausmes veidi paliek nemainīgi, piemēram, seksuāla rakstura sarakste, apmaiņa ar video un foto attēliem.

Ņemot vērā dažādu informācijas tehnoloģiju iespēju pieaugumu, kā arī sociālo tīklu piedāvājumu, policija nevar precīzi prognozēt, kurš no sociāliem tīkliem, kā arī kura no informācijas tehnoloģiju iespējām būs interesanta vainīgai personai, lai to izmantotu kā platformu dzimumnoziegumu veikšanai.