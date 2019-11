Osinovskis sadarbojies ar KNAB; bija pārliecināts par procesa izbeigšanu

Igaunijas uzņēmuma "Skinest rail" īpašnieks Oļegs Osinovskis, kurš kopā ar VAS "Latvijas dzelzceļs" bijušo valdes priekšsēdētāju Uģi Magoni sēdies uz apsūdzēto sola korupcijas lietā, izmeklēšanā sadarbojies ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB), jo bijis pārliecināts, ka viņa darbības bijušas likumīgas, un sākto procesu izbeigs.

Arī sākotnēji viņš pirmstiesas izmeklēšanās sniedzis liecības, ka Magonis daļu no saņemtajiem 500 000 eiro, iespējams, nodos "Krievijas dzelzceļa" tā brīža vadītājam Vladimiram Jakuņinam, taču jau tobrīd bijis pārliecināts, ka tā nav patiesība.

Piektdien tiesā Limbažos savas liecības pēc līdzapsūdzētā Magoņa sniedza arī Osinovskis. Arī viņš nolasīja savas rakstveidā sagatavotās liecības. Tiesai Osinovskis sacīja, ka nepieciešams rast atbildi par ko tad Osinovskis maksājis 500 000 eiro Magonim. Viņa ieskatā uz darījumu jāskatās daudz plašāk, sākot savu liecību ar faktiem, ka viņam ir 53 gadi, ir dzelzceļa transporta satiksmes zinātņu doktors un jau 36 gadus strādā dzelzceļa nozarē. Tāpat viņš tiesu informēja par mācību iestādēm, kurās mācījies.

Ar Magoni Osinovskis esot pazīstams desmit vai pat 15 gadus. Viņiem ir labas attiecības, lietišķas. Sākotnēji viņš gribējis teikt, ka attiecības ir draudzīgas, bet tā kā Magonis savā liecībā teicis, ka draudzīgu attiecību viņiem nav un tās ir lietišķas, tad Osinovskis norādīja, ka paliks pie tā, ka attiecības ir koleģiālas. Magoni viņš cienot kā profesionāli un starp viņiem valda savstarpēja uzticība. Visu attiecību laikā viņš ne reizi neesot Osinovski apmānījis vai pievīlis. Osinovskis Magoni vērtē kā Latvijas patriotu, kas Latvijā ir liels retums.

Osinovskis liecināja, ka Magonis vienmēr mēģinājis palīdzēt Latvijas ekonomikai. Ar Magoņa palīdzību ilgi esot mēģinājis "aizklauvēties līdz ministram", lai varētu ražot jaunus elektorvilcienus AS "Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca" (DLRR). Savā runā Osinovskis pieminēja arī nule kā beigušos iepirkumu, kurā uzvarēja "Skoda Vagonka", par jaunu vilcienu piegādi. Osinovskis pauda zināmu sašutumu, norādot, ka Latvija atdod 250 miljonus nodokļu maksātāju naudas Čehijai, lai arī šos vilcienus var izgatavot tepat Latvijā. Osinovskis retoriski vaicāja, vai tā nav uzskatāma par kļūdu.

Osinovskis liecināja, ka Magonis ir "ļoti tuvs cilvēks" Jakuņinam, kam bijusi liela nozīme "Latvijas dzelzceļa" uzplaukumā.

Igaunijas miljonārs norādīja, ka iepriekš nav vērsies pie Magoņa pēc palīdzības, bet viņam ir skaidrs, ka jebkura palīdzība maksā naudu. Tāpat Osinovskis saprot, ka jebkurš darbs ir jāapmaksā, un jebkuri sakari arī maksā naudu. "Vienmēr apmaksāju savus rēķinus, tāpēc pieņēmumu lēmumu piedāvāt atlīdzību, lai Anastasija [Magone] parunā ar savu onkuli [Jakuņinu] un palīdz noslēgt DLRR līgumus ar "Krievijas dzelzceļu"," liecināja Osinovskis. Līdz ar to viņš piedāvājis Uģim Magonim satikties. Tikšanās notikusi 2014. gada beigās Tallinā.

Magoņa uzdevums bijis panākt, ka "Krievijas dzelzceļš", proti, Jakuņins pieņem lēmumu noslēgt līgumu par lokomotīvju piegādi remontam DLRR. Savukārt Osinovskis viņam par to samaksā kā privātpersona privātpersonai. Toreiz, tikšanās Tallinā laikā, nav nosauktas konkrētas summas, jo tobrīd Magonim vēl nav bijis zināms ne lokomotīvju skaits, ne līguma laika posms, ne citi noteikumi.

Tāpat Magonim bija nepieciešams izprast problēmu.

Tomēr no Osinovska liecinātā izriet, ka šajā reizē tika noslēgts darījums, un Osinovskis paziņojis saviem vadītājiem, ka ir cerība uz DLRR glābšanu.

Pēc tam vairākus mēnešus nekas nav noticis, DLRR bijuši lieli zaudējumi – aptuveni 200 000 eiro katru mēnesi. 2015. gada martā, Magoņa jubilejā, pēc diezgan daudz patērēta alkohola Osinovskis norādījis, ka Magonis "ievelk" Tallinā noslēgtās vienošanās izpildi. Osinovskis sapratis, ka tajā dienā, tajā brīdī Magonis nav gribējis risināt šo jautājumu, tāpēc Osinovskis nosaucis iespējamo summu kā atlīdzību par Magoņa palīdzību. "Kaut kur, iespējams, parādījās summa – kāpēc lai tas nebūtu miljons. Tas bija vienkārši pagrābts cipars," sacīja Osinovskis, vienlaikus uzsverot, ka bija ļoti nopietni noskaņots, jo no Magoņa palīdzības bija atkarīga rūpnīcas nākotne.

Osinovskis atzina, ka miljons eiro ir liela summa, taču, ja Magonis būtu par to pastāvējis arī tālākās sarunās, tad Osinovskis to arī būtu ar mieru maksāt. Tomēr pēc tam abas puses vienojušās, ka pietiks ar 800 000 eiro. Igaunijas uzņēmējs arī piebilda, ka tā kā "Krievijas dzelzceļu" līgumattiecību ar DLRR summa bijusi 40 miljoni eiro, honorāra summa, Osinovska ieskatā, nav bijusi "nemaz kosmiska". "2% no darījuma vērtības ir normāla parādība biznesa attiecībās," uzsvēra Osinovskis. Viņš pats to uzskatīja par komisijas maksu par lobēšanu līgumos ar DLRR un "Krievijas dzelzceļiem".

Jau ziņots, ka Uģis Magonis piektdien tiesā nolasīja savas rakstiski sagatavotās liecības, noliedzot vainu viņam inkriminētajā noziedzīgajā nodarījumā, proti, kukuļa pieņemšanā lielā apmērā no Igaunijas uzņēmēja Oļega Osinovska. Magonis apgalvoja, ka 500 000 eiro no Osinovska saņēmis kā atlīdzību par Igaunijas uzņēmēja interešu privātu lobēšanu "Krievijas dzelzceļam".

Kādreizējais LDz vadītājs Magonis no darba tika atbrīvots pēc tam, kad Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs viņu aizturēja aizdomās par kukuļņemšanu. Rīgas rajona tiesa 2015. gada 8. augustā Magonim kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu, bet vēlāk tiesa viņu nolēma atbrīvot pret 400 000 eiro lielu drošības naudu.

Žurnāls "Ir" iepriekš vēstīja, ka apsūdzībā neprecizētā laikā no 2014. gada beigām līdz 2015. gada sākumam abi uzņēmēji vienojušies par 800 000 eiro lielu kukuli, lai Magonis atbalstītu lokomotīvju iepirkšanu, kā arī noorganizētu Osinovskim piederošās "Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīcas" pārstāvju tikšanos ar toreizējo "Krievijas dzelzceļa" vadītāju Vladimiru Jakuņinu, skaidrots apsūdzībā.

Daugavpils rūpnīca 2014. gadā bija nosūtījusi vēstuli LDz "Ritošā sastāva serviss" un "LDz Cargo", piedāvājot septiņas lietotas "2TE116" sērijas dīzeļlokomotīves, taču šis piedāvājums ticis noraidīts. Aptuveni ap to pašu laiku 2014. gadā "Skinest Rail" bija iegādājusies četras tāda paša tipa dīzeļlokomotīves, kurām bija nepieciešams kapitālais remonts. Savukārt 2015. gada sākumā "LDz Cargo" tomēr nolēma, ka viņiem ir nepieciešamas četras "2TE116" tipa dīzeļlokomotīves un izsludināja iepirkumu, kuram pieteicās tikai "Skinest Rail", taču uzņēmuma piedāvātās lokomotīves neatbilda tehniskajām prasībām. Sarunu rezultātā tika panākta vienošanās, ka uzņēmums tās izremontēs un samazinās to cenu, norādīts apsūdzībā.

Pēc līguma parakstīšanas Osinovskis ieradās pie Magoņa, lūdzot samazināt kukuļa summu. Abi vienojās par pusmiljonu eiro, rakstīja "Ir".