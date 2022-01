Otrdien Latvijā reģistrētas 109 avārijas; cietuši deviņi cilvēki

Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 109 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietuši deviņi cilvēki, portāls "Delfi" uzzināja Valsts policijā (VP).

Visvairāk negadījumu – 63 – reģistrēto Rīgas reģionā, 14 avārijas fiksētas Zemgalē, 13 – Kurzemē, 11 – Vidzemē un astoņas – Latgalē.

Lielākais cietušo skaits – četri cilvēki – bijuši avārijās Kurzemē, no kuriem viens cietušais bija gājējs. Divi gājēji no kopumā trim cietušajiem bijuši avārijās Latgalē. Divi cilvēki cietuši avārijās Rīgā. Viens no viņiem bijis gājējs.

Kopumā ceļu satiksmes jomā pieņemts 371 administratīvo pārkāpumu lēmums, tajā skaitā 86 par ātruma pārsniegšanu un deviņi par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā.