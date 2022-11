Otrdien Latvijā reģistrētas 138 avārijas; cietuši 17 cilvēki

Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 138 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas 17 personas, portāls "Delfi" uzzināja Valsts policijā.

Visvairāk negadījumu – 99 – reģistrēti Rīgas reģionā, pa 13 – Latgalē un Zemgalē, Kurzemē reģistrētas septiņas avārijas, bet Vidzemē – sešas.

Avārijās Rīgas reģionā cietuši 10 cilvēki, no tiem pieci gājēji, kā arī divi velosipēdisti un divi elektrisko skrejriteņu vadītāji. Latgalē cietuši trīs cilvēki, no viņiem viens bijis gājējs un viens – velosipēdists, Vidzemē cietuši divi cilvēki, no viņiem viens bijis gājējs, bet avārijās Kurzemē cietis viens gājējs.

Kopumā ceļu satiksmes jomā pieņemti 358 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 165 par ātruma pārsniegšanu, divi par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā un divi par automašīnas vadīšanu narkotisko vielu iespaidā.