Par 11 zobu pastu zādzību 'Rimi' piespriež divus mēnešus cietumā

Rīgas rajona tiesa augusta beigās kādai personai par 11 kopumā 76 eiro vērtu zobu pastas tūbiņu zādzību piespriedusi īslaicīgu brīvības atņemšanu uz diviem mēnešiem, kā arī 330 stundu piespiedu darbu un probācijas uzraudzību uz vienu gadu.

Kā liecina anonimizētais 27. augusta tiesas spriedums, šā gada 27. maijā ap pulksten 12.55 apsūdzētā persona, atrodoties SIA "RIMI Latvia" Salaspils veikala "SHM Skolas Salaspils" tirdzniecības zālē no veikala tirdzniecības plaukta slepeni paņēma un līdzi paņemtajā maisiņā noslēpa četras zobu pastas "Sensodyne Sensitivity&Gum" tūbiņas, no kurām vienas zobu pastas vērtība ir 7,49 eiro, trīs zobu pastas "Sensodyne Complete" tūbiņas, no kurām vienas zobu pastas vērtība ir 6,89 eiro, četras zobu pastas" Sensodyne Repair&Protect" tūbiņas, no kurām vienas zobu pastas vērtība ir 6,49 eiro.

Pēc tam apsūdzētā persona veikalu atstāja, bet par zobu pastām nesamaksāja.

Rīgas rajona tiesa apsūdzēto atzina par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kāds paredzēts Krimināllikuma 180. panta 1. daļā, kas par zādzību nelielā apmērā kā sodu paredz piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai piespiedu darbu, vai arī naudas sodu.

Tiesa vainīgajam piesprieda īslaicīgu brīvības atņemšanu uz diviem mēnešiem.

Sods vainīgajam gan noteikts pēc noziedzīgu nodarījumu kopības, noteiktajam sodam pilnībā pieskaitot sodu, kāds noteikts ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2019. gada 27.maija spriedumu un galīgo sodu noteikt – īslaicīgu brīvības atņemšanu uz diviem mēnešiem, piespiedu darbu 330 stundas un probācijas uzraudzību uz vienu gadu.

Saskaņā ar Krimināllikumu brīvības atņemšanas soda termiņā ieskaitīta personas atrašanās iepriekšējā apcietinājumā no šā gada 27. maija 28. maijam, kā arī soda termiņā ieskaitīta izciestā soda daļa pēc Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas šā gada 27. maija sprieduma – izciesto piespiedu darbu 136 stundas 30 minūtes un izciesto probācijas uzraudzību periodā no šā gada 7. jūnija līdz 27. augustam.

Kā liecina Latvijas tiesu portālā "manas.tiesas.lv" pieejamais 27. maija spriedums, persona notiesāta par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos 2018. gadā precīzi nenoskaidrotā laikā un vietā. Vielu maisījums, kas satur karfentanilu, atrasts virsjakas kabatā, kad personu aizturējusi un Rīgas Latgales iecirknī pārmeklējusi policija. Par to piespriests piespiedu darbs uz 200 stundām un probācijas uzraudzība uz vienu gadu.

Kā izriet no augusta beigās pieņemtā sprieduma, no vainīgās personas valsts labā piedzīti procesuālie izdevumi 100 eiro par advokāta piedalīšanos tiesas sēdē. Tiesa noteikusi, ka pēc sprieduma labprātīgas izpildes termiņa beigām nesamaksātie procesuālie izdevumi piedzenama piespiedu kārtā. Sprieduma labprātīgai izpildei daļā par procesuālo izdevumu piedziņu tiesa noteikusi 30 dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas.

spriedumu var pārsūdzēt daļā par noteikto sodu vai pieļautiem procesuāliem pārkāpumiem desmit dienu laikā Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijā, apelācijas sūdzību vai protestu iesniedzot Rīgas rajona tiesā.