Par 17 mašīnu apzagšanu Rīgā lūdz sākt kriminālvajāšanu pret vīrieti

Šī gada 6. decembrī Valsts policija (VP) kriminālvajāšanas uzsākšanai nodeva lietu par zādzībām no automašīnām, kas izdarītas Rīgā. Kopumā tika apzagtas 17 automašīnas. Policija noskaidroja un aizturēja iespējamo vainīgo, portālu "Delfi" informēja policijā.

Šobrīd aizturētajam piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

Laika posmā no 2020. gada nogalei līdz pagājušā gada 21. novembrim policijā tika saņemti vairāku iedzīvotāju iesniegumi par to, ka no viņu automašīnām ir nozagtas vērtīgas mantas, bet paši transportlīdzekļi nav bojāti, proti, nav redzamas uzlaušanas pēdas. Lai noskaidrotu notikušo, likumsargi uzsāka kriminālprocesu par zādzību.

Izmeklēšanas laikā likumsargi noskaidroja, ka laika posmā no 2020. gada nogalei līdz 2021. gada novembrim kāds vīrietis izdarīja 17 zādzības no vairākām automašīnām, kas atradās pie dažādiem tirdzniecības centriem un pārtikas veikaliem Rīgā. Lai veiktu savu noziedzīgo nodomu, aizdomās turētais vīrietis pavadīja vairākas stundas publiskajās stāvvietās un novēroja tur esošās automašīnas un to īpašniekus. Brīdī, kad kāda transportlīdzekļa īpašnieks izkāpa no tā un aktivizēja signalizāciju, aizdomās turētais vīrietis ar līdzi esošu ierīci slāpēja bloķēšanas signālu, tādējādi neļaujot signalizācijai nostrādāt. Šāda darbība ļāva vīrietim brīvi iekļūt mašīnā, apskatīt tās saturu un nozagt vērtīgas mantas, kā piemēram, datortehniku un spēļu konsoles.

Veicot speciālās izmeklēšanas darbības, policisti pērn novembrī aizturēja iespējamo vainīgo – 1973. gadā dzimušu vīrieti, kurš iepriekš nav bijis sodīts.

Pie aizturētā vīrieša transportlīdzeklī un dzīvesvietā tika veiktas kratīšanas, kuru laikā policisti atrada un atsavināja datortehniku lielā daudzumā, ko arestēja kā mantu, kas saistīta ar noziedzīgo nodarījumu, un naudu vairāk nekā 30 000 eiro, kuras izcelsmi vīrietis nevarēja pierādīt.

Daļu no nozagtajām mantām aizturētais vīrietis realizēja caur sludinājumu portāliem savukārt otru daļu likumsargiem izdevās atgūt un atgriezt to likumīgajiem īpašniekiem.

Sākotnēji tiesa aizturētajam vīrietim piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu, taču vēlāk tas tika mainīts un vīrietim piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

Iegūstot pietiekamu pierādījumu kopumu un veicot visas nepieciešamās kriminālprocesa izmeklēšanas darbības, šī gada 6. decembrī tika pieņemts lēmums par kriminālprocesa nodošanu Rīgas Pārdaugavas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.