Par akcīzes preču iznīcināšanas pārkāpumiem aizturēti pieci VID darbinieki

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Iekšējās drošības pārvalde, veicot vairāk nekā 15 kratīšanas divos kriminālprocesos, aizturējusi piecas VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes amatpersonas un trīs privātpersonas aizdomās par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, dokumentu viltošanu, nelikumīgu akcīzes preču apriti lielos apmēros personu grupā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, informē dienestā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

VID Iekšējās drošības pārvaldes direktors Aigars Prusaks skaidro, ka gan viņa vadītās struktūrvienības veiktās izmeklēšanas, gan arī pašas Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes iekšējās kontroles procesu rezultātā konstatēts, ka aizturētās personas īstenojušas nelikumīgas darbības saistībā ar atsevišķiem komersantiem piederošu akcīzes preču iznīcināšanas procesu.

Izmeklēšanas laikā pie aizturētajiem atrastas lielas skaidras naudas summas, tabakas izstrādājumi, kā arī vairāk nekā 1900 dažādu alkoholisko dzērienu pudeļu. "Jāatzīmē, ka palīdzību atklāt noziedzīgās darbības izmeklēšanas procesa laikā sniedza privātajā sektorā strādājošie komersanti, kas paātrināja nelikumīgo darbību atklāšanu, jo arī akcīzes preču apritē iesaistītajiem Latvijas un ārvalstu uzņēmējiem ir būtiska iekšējo kontroles sistēmu efektivitāte un godīga komercdarbības prakse Latvijā" sacīja Prusaks.

Trīs no aizturētajām personām tūlīt pēc aizturēšanas nolēma pārtraukt darba attiecības ar VID, taču tas šīs personas neatbrīvo no atbildības. Pārējie divi cilvēki atstādināti no darba pienākumu veikšanas VID, un tiesa tām piemērojusi drošības līdzekli – apcietinājumu. Pārējām aizturētajām personām piemēroti citi ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.

VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme norāda, ka VID ir ieviesis visaptverošu riskos balstītu darbinieku pārbaudes sistēmu, sākot no pieņemšanas darbā un turpmāk ik gadu. Caur analīzi un operatīvo darbu tiek izskaitļoti negodprātīgie darbinieki. VID Iekšējās drošības pārvalde strādā rūpīgi, ciešā kontaktā ar prokuratūru un KNAB, izmeklēšana tiek veikta skrupulozi, tas prasa laiku, bet rezultāts neizpaliek.

"Apzinoties korupcijas riskus valsts pārvaldē, VID ir ieviesis efektīvu iekšējās drošības sistēmu, un tas ir devis augļus. Tas, ka mēs šodien korupcijas apkarošanas kontekstā apspriežam situāciju tieši VID, nozīmē nevis to, ka VID ir vienīgā valsts iestāde, kur šādi riski ir, bet gan to, ka mums ir sistēma, kā tos izskaust, un mēs esam gatavi par to runāt," saka Jaunzeme.

Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta. Neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.