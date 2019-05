Par aptuveni 150 tūkstošus eiro vērtu apģērbu zādzību tiesās četras personas

Aprīļa beigās Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurore tiesai nosūtījusi krimināllietu, kurā pie kriminālatbildības sauktas četras personas par apģērbu zādzību vairāk kā 150 000 eiro vērtībā un trīs personas par naudas līdzekļu legalizāciju lielā apmērā, portāls "Delfi" uzzināja Ģenerālprokuratūrā.

Saskaņā ar apsūdzību četras personas vienojušās grupā izdarīt zādzību lielā apmērā no kādas automašīnas, kas pārvadāja zināma uzņēmuma apģērbus no noliktavas uz uzņēmuma veikaliem dažādos tirdzniecības centros Rīgā. Apsūdzētie savstarpēji vienojušies par pienākumu sadali, proti, viens no apsūdzētajiem, būdams automašīnas šoferis, nodrošināja piekļuvi pārējiem automašīnā esošajai precei. Zādzība veikta no kastēm, uz kurām bija drošības lentas, kas zādzības brīdī tika pārgrieztas. Lai slēptu zādzības izdarīšanu, drošības lentas aizlīmētas, un atlikusī kastē esošā prece nogādāta uz uzņēmuma veikaliem.

Kopā nozagta uzņēmuma prece 150 817 eiro apmērā.

Turklāt, saskaņā ar apsūdzību, divi no apsūdzētajiem vienojušies ar vēl vienu apsūdzēto nozagto preci realizēt speciāli šim nolūkam atvērtajā veikalā, sapludinot to ar citām precēm,. Tādējādi slēpta to patiesā izcelsme. Kopumā realizēta noziedzīgi iegūtā manta vairāk kā 115 000 eiro apmērā.

Četras personas sauktas pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 175. panta 4. daļas, no kurām divas sauktas pie kriminālatbildības arī pēc Krimināllikuma 195. panta 3. daļas un viena personas saukta pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 195. panta 3. daļas.

Par zādzību, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. Savukārt par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Turklāt, ņemot vērā to, ka veikals atvērts, lai realizētu noziedzīgā kārtā iegūtu preci tika pieņemts lēmums sākt procesu par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskajai personai.

Krimināllieta attiecībā uz iepriekš norādītajām fiziskajām personām un process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskai personai nodots izskatīšanai Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesai.