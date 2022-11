Par braukšanu reibumā kriminālatbildība nedēļas nogalē piemērota 11 autovadītājiem

Stājoties spēkā grozījumiem Krimināllikumā, aizvadītajās trīs dienās par braukšanu alkohola reibumā Valsts policija (VP) sākusi 11 kriminālprocesus, portālu "Delfi" informēja policijas pārstāve Līna Kaļķe.

Jau vēstīts, ka 25. novembrī, stājas spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles, turklāt paredzēta arī transportlīdzekļa konfiskācija.

Saeimas pieņemtās izmaiņas attiecas uz visu veidu automobiļu, traktoru un citu pašgājēju mašīnu, tramvaju, trolejbusu, motociklu un citu mehānisko transportlīdzekļu, kas pārvietojas ar savu enerģijas avotu, vadīšanu šādā reibumā.

Izņēmums ir transportlīdzekļi ar iekšdedzes dzinēju, kura darba tilpums ir mazāks par 50 kubikcentimetriem, vai elektromotoru, kura maksimālā jauda nepārsniedz četrus kilovatus un konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums nepārsniedz 45 kilometrus stundā.

Tieslietu ministrija (TM) skaidro, ka uz velosipēdu, elektroskrejriteņu un mopēda vadīšanu šī Krimināllikuma jaunā norma neattieksies – par šādu transportlīdzekļu vadīšanu reibumā saglabāsies administratīvā atbildība.

Turklāt tiks konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to būs vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, tad no vainīgās personas piedzīs pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.

Kriminālatbildība noteikta arī par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu to vadīt, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Šajā gadījumā netiek paredzēts noteikt šo vielu daudzumu vai ietekmes pakāpi, atzīmēts pieņemto izmaiņu anotācijā.

Par braukšanu pie stūres stiprā alkohola reibumā vai jebkādā apreibunošu vielu ietekmē piemēros brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.

Vienlaikus noteikta kriminālatbildība par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai asinīs vai narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes. Līdz šim kriminālsods par to bija paredzēts tikai tiem transportlīdzekļa vadītājiem, kuriem nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību.

Līdz šim Ceļu satiksmes likumā bija noteikts par transportlīdzekļa vadīšanu reibumā, kas pārsniedz 1,5 promiles, piemēro naudas sodu un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.

Savukārt kriminālatbildība par transportlīdzekļa vadīšanu, ja vadītājs atrodas alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē, līdz šim bija paredzēta tikai transportlīdzekļa vadītājiem, kuriem nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību.