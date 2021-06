Par iespējamu spiegošanu Krievijas labā Saeima ļauj veikt kratīšanu pie Ādamsona un viņu apcietināt (plkst. 9.55)

Saeima ceturtdien nobalsoja par "Saskaņas" deputāta Jāņa Ādamsona izdošanu apcietināšanai. Par balsoja 69 deputāti, pret – pieci, bet četri atturējās. Deputāts tiek turēts aizdomās par informācijas nodošanu Krievijai. Pats politiķis savu vainu noliedz.

Saeima īsi pēc 9 lēma par piekrišanu 13. Saeimas deputāta Jāņa Ādamsona kratīšanai, par kratīšanas veikšanu Saeimas deputāta dzīvesvietā un darba vietā, viņa aizturēšanai, apcietināšanai un citu drošības līdzekļu piemērošanai, kā arī aizturēšanas un kratīšanas rezultātā izņemto priekšmetu apskatei.

Noprotams, ka kriminālprocess sākts pēc Krimināllikuma 85. panta "Spiegošana" pirmās daļas par neizpaužamu ziņu nelikumīgu vākšanu nolūkā tās nodot vai to nodošanu ārvalstij vai ārvalsts organizācijai tieši vai ar citas personas starpniecību vai par citu ziņu nelikumīgu vākšanu vai nodošanu ārvalsts izlūkdienestam tā uzdevumā tieši vai ar citas personas starpniecību. Krimināllikums paredz, ka par to soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

Ģenerālprokuratūrā portālam "Delfi" norādīja, ka šobrīd nekādi komentāri netiks sniegti.

Saeimas sēdē Ādamsons norādīja, ka viņam neesot ne jausmas, kas viņam tiek inkriminēts. Viņš par šo kriminālprocesu uzzinājis no žurnālistiem, kas interesējušies par to. Tāpat Ādamsons norādīja, ka "grēkus aiz sevis nejūt". Viņš arī pieļāva, ka pašreizējie notikumi ir saistīti ar to, ka "mafiozās struktūras dod prettriecienu".

Debates par šo Saeimas lēmumu ilga vien pāris minūtes. To laikā Gundars Daudze (ZZS) norādīja, ka bijis Saeimā, kad tā laika prezidents Valdis Zatlers "uztaisīja valsts apvērsumu", kas bija saistīts ar Saeimas nevēlēšanos ļaut veikt kratīšanu pie Aināra Šlesera. Taču deputāts balsos par Ādamsona izdošanu. Daudze arī atzīmēja, ka pie Ādamsona mājās esot tik perfekta kārtība, ka drošības dienesti neko nespēšot atrast.

Savukārt Igors Pimenovs (S) atzīmēja, ka informāciju par šo kriminālprocesu viņš saņēmis vien piecas minūtes pirms sēdes sākuma, tamdēļ nevar pieņemt tik atbildīgu lēmumu.

Toties deputāte Karīna Sprūde (LuK) pauda, ka viņa vienmēr balsos pret deputātu izdošanu, ja vien politiķiem inkriminētie pārkāpumi nebūs saistīti ar cilvēku dzīvību vai bērniem.

Turpretim "KPV LV" pārstāvis Ēriks Pucens debatēs sacīja, ka nepieciešams ļaut drošības iestādēm strādāt, jo deputāti nav tiesneši. Viņš arī pieminēja, ka šobrīd rezultāts ir četri pret viens koalīcijas labā, jo no koalīcijas Saeima ir izdevusi četrus deputātus, bet no opozīcijas tikai vienu.

Ādamsons dzimis 1956. gada 3. novembrī Līvānos Turku ciemā Preiļu rajonā, liecina ziņu aģentūras LETA arhīvs. 1975. gadā Ādamsons beidzis Bauskas 1. vidusskolu, no 1975. gada līdz 1979. oktobrim viņš bijis Kijevas augstākās jūras politiskās karaskolas kursants, 1979. gadā beidzis Kijevas Augstāko politisko jūras karaskolu kā jūras kara flotes stūrmanis. 1986. gadā viņš uzgājis PSRS AM Jūras kara flotes augstāko oficieru kursus, kļūstot par otrā ranga pretzemūdeņu kuģa kapteini.

1979. gada līdz 1981. gada augustam bijis Jūras kara flotes kuģa komandiera vietnieks politdarbā Sahalīnas apgabalā, tad līdz 1991. gada oktobrim strādājis Malokuriļska, Sahalīnas apgabalā, kā Jūras kara flotes kuģa komandieris un komandiera palīgs, kā arī Jūras kara flotes daļas politdaļas priekšnieka palīgs komjaunatnes darbā, Jūras kara flotes kuģa komandiera vietnieks politdarbā. Tad kļuvis par Jūras kara flotes daļas štāba priekšnieka vietnieku izlūkošanas darbā, vēlāk par Jūras kara flotes 2. apmācību centra komandiera vietnieku.

1992. aprīlī kļuvis par Latvijas Robežsargu brigādes komandieri, 1992. jūnijā no Krievijas atgriezies Latvijā, kad arī uzrakstījis uzrakstījis iesniegumu Aizsardzības ministram iesaukt viņu uz brīvprātības principa LR Aizsardzības spēkos dienestam par Jūras karaspēku vecāko virsnieku. 1992. gada novembrī iecelts par Jūras spēku pārvaldes vecāko virsnieku, tad par Latvijas Jūras spēku komandiera vietnieku, vēlāk par robežsargu brigādes komandieri. 1994. gada oktobrī viņam piešķirta dienesta pakāpe jūras kapteinis

1994. gada novembrī viņš Saeimā apstiprināts par iekšlietu ministru Māra Gaiļa valdībā pēc Ģirta Kristovska demisijas, 1995. gada septembrī 6. Saeimas vēlēšanās kandidējis no “Latvijas ceļa” saraksta, tā paša gada oktobrī Ziedoņa Čevera veidotās valdības projektā viņam bija paredzēta iekšlietu ministra vieta, tā paša gada novembrī Māra Grīnblata veidotās valdības projektā iekļauts kā iekšlietu ministrs un arī šī valdība nav apstiprināta.

Ievēlēts par 6. Saeimas deputātu, 6. Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisijas locekli, 6. Saeimas Nacionālās drošības komisijas locekli. 1996. gada janvārī ievēlēts parlamentārā izmeklēšanas komisijā "Banka Baltija" lietā, 1997. gadā bijis Saeimas izmeklēšanas komisijas loceklis "Latvenergo"" un "Bankas Baltija" 3 miljonu latu krimināllietā, ievēlēts par komisijas priekšsēdētāja vietnieku, tad iecelts par Saeimas "Latvenergo" 3 miljonu lietas parlamentārās izmeklēšanas komisijā izveidoto apakškomisiju vadītāju, kas pētījis Andra Šķēles līdzdalību ārzonas firmu darbībā Latvijā.

1998. gada oktobrī kandidējis 7. Saeimas vēlēšanās no Latvijas Sociāldemokrātu apvienības saraksta un ievēlēts parlamentā. 1999. gadā pretēji LSDSP lēmumam Saeimā nav balsojis par Vairas Vīķes-Freibergas ievēlēšanu Valsts prezidentes amatā.

1999. gada augustā pēc Tautas partijas ierosinājuma atbrīvots no Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšsēdētāja amata ar pamatojumu, ka Ādamsons nav saņēmis pielaidi darbam ar valsts noslēpumu saturošiem dokumentiem, turklāt vēl notiekot tiesas process par sadarbību ar Valsts drošības komiteju (VDK). 1999. gada oktobrī viņš ievēlēts par Saeimas izmeklēšanas komisijas pedofilijas skandāla lietā priekšsēdētāju.

2004. gadā kandidējis Eiropas Parlamenta vēlēšanās no Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas saraksta, tā paša gada oktobrī kļuvis par Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas centra apsaimniekotājs" padomes locekli. 2009. gada jūnijā kandidējis Rīgas domes vēlēšanās no Politisko partiju apvienības "Saskaņas centrs" saraksta, ievēlēts pašvaldībā.

2010. gada oktobrī Ādamsons kandidējis 10. Saeimas vēlēšanās no Politisko partiju apvienības "Saskaņas centrs" saraksta, pēc ievēlēšanas parlamentā nolicis Rīgas domes deputāta mandātu.

2011. gadā, pēc tam, kad ar Valda Zatlera rīkojumu atlaista 10. Saeima, kandidējis 11. Saeimas vēlēšanās no politisko partiju apvienības "Saskaņas centrs" saraksta un ticis ievēlēts. 2014. gada oktobrī kandidējis 12. Saeimas vēlēšanās no sociāldemokrātiskās partijas "Saskaņa" saraksta un ievēlēts Saeimā, kā arī kandidējis 13. Saeimas vēlēšanās no sociāldemokrātiskās partijas "Saskaņa" saraksta un ticis ievēlēts.

Kā liecina viņa Valsts ieņēmumu dienesta Publiskojamo datu bāzē pieejamā valsts amatpersonas deklarācija par 2020. gadu, viņa lietošanā ir zeme un ēka Suntažu pagastā, bet īpašumā ir 2013. gadā ražota vieglā automašīna “Hyundai”.

Saeimas maksātā alga pērn bijusi 10 217 eiro, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras maksātā pensija – 4491 eiro, bet pabalsts – 20 096 eiro. Krievijas Federācijas militārā pensija pērn bijusi 8 400 eiro.

Deklarēts priekšsēdētāja amats biedrībā “Gods, Taisnīgums, Likumība".