Par internetā iepazītas sievietes vardarbīgā tēva nogalināšanu piespriež sešus gadus aiz restēm

Daugavpils tiesa piespriedusi sešus gadus aiz restēm kādam vīrietim, kurš notiesāts par savas internetā iepazītās draudzenes vardarbīgā tēva slepkavību, lasāms publiski pieejamajā anonimizētajā tiesas spriedumā.

Uz apsūdzēto sola bija sēdusies arī minētā draudzene, kurai par slepkavības uzkūdīšanu piespriesti trīs gadi un četri mēneši aiz restēm.

Spriedumā skaidrots, ka pērn martā starp abām notiesātajām personām, laikā kad vīrietis atradās ārvalstīs, izmantojot internetpakalpojumus, izveidojās personiska rakstura attiecības. Pēc tam, kad vīrietis atgriezās Latvijā, maijā abi tikās arī klātienē.

Savstarpējās saziņas laikā, stāstot par sevi un savu ģimeni, sieviete norādīja, ka viņa, viņas mazgadīgās meitas, māsas, brālis un māte dzīvo kopā vienā ģimenē. Sieviete savu tēvu raksturoja kā vardarbīgu cilvēku, kurš gan pret viņu, gan citiem ģimenes locekļiem pielieto emocionālu un fizisku vardarbību, kā arī ir pielietojis seksuālu vardarbību pret viņas māsu.

Tāpat sieviete darījusi zināmu, ka viņas tēvs pastāvīgi kontrolē viņas gan telefona saziņu, gan jebkura cita veida saziņu ar citām personām, kategoriski negribēdams pieļaut, ka viņai izveidojas attiecības ar kādu vīrieti. Šādu iemeslu dēļ viņa pastāvīgi uzsvērusi, ka viņu savstarpējās attiecības ir slēpjamas no tēva.

Kad notiesātais vīrietis izteicis vēlēšanos uzsākt ar viņu kopdzīvi atsevišķi no vardarbīgā tēva, līdzi ņemot arī viņas abas mazgadīgās meitas, sieviete apgalvojusi, ka viņas tēvs savas dzīves laikā to nekādā gadījumā nepieļaušot. Šādi viņa esot radījusi iespaidu, ka vienīgais šķērslis un apgrūtinājums abu attiecībās ir viņas tēvs un tikai viņa dēļ viņiem neesot iespējama kopēja kopdzīve, tēvam esot dzīvam.

Sieviete esot norādījusi, ka vienīga iespēja uzsākt kopdzīvi esot atbrīvoties no tēva ietekmes, viņu noslepkavojot. Viņa arī norādījusi, ka pati to nespēj izdarīt, bet vēlas, lai to izdara kāds cits. Sākotnēji abi divi apsvēra, ka par 1500 eiro varētu nolīgt kādu personu slepkavības izdarīšanai, taču secināja, ka tas nav iespējams naudas trūkuma dēļ. Sarunas laikā sieviete arī izteikusi piedāvājumu vīrietim, ka viņš varētu paveikt šo slepkavību.

Pērn jūnijā vīrietis, būdams iereibis, devies uz sievietes dzīvesvietu ar nodomu viņu un viņas mazgadīgās meitas aizvest prom un uzsākt kopdzīvi. Sēžot automašīnā netālu no dzīvojamās mājas, vīrietis paziņojis, ka esot gatavs vest viņas prom, taču sieviete atkal esot norādījusi, ka tas neesot iespējams, jo tēvs neļaujot viņai atstāt māju.

Tās pašas dienas naktī ap plkst.1 vīrietis devies uz dzīvojamo ēku, kur dzīvoja sieviete un viņas tēvs un kur viņš tēvu nosita, izmantojot pagalmā esošos priekšmetus. Lai realizētu savu plānu līdz galam, viņš cietušajam ap kaklu apsējis virvi un domājis vilkt aiz automašīnas, taču šo plānu viņam neizdevās realizēt, jo nozieguma vietai jau bija pietuvojušās policijas mašīnas.

Abi apsūdzētie savu vainu atzina.

Tiesā arī tika aplūkots Valsts probācijas dienesta (VPD) atzinums, kurā bija norādīts uz tēva vardarbību. Tiesa, izvērtējot ar apsūdzēto ar prokuroru noslēgtās vienošanās pamatotību, atzina, ka noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un pret cietušo vērsto vardarbību sekmēja savstarpēji sarežģītās apsūdzētās sievietes attiecības ar tēvu, kurš bija vardarbīgs. Savukārt apsūdzētais vīrietis, kuram piemitusi "saasināta taisnīguma izjūta un kurš vēlējās attiecības ar sievieti", kļuvis "par ērtu ieroci" viņas noziedzīga nodoma īstenošanai.

Spriedumā uzsvērts, ka apsūdzēto rīcība nav attaisnojama, jo iestājušās neatgriezeniskas sekas, proti, cilvēka nāve. Tomēr, ņemot vērā lietā konstatētos apstākļus, katra apsūdzētā atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus, motīvus, kas noveda pie nozieguma izdarīšanas, kā arī ņemot vērā, ka apsūdzētie izvēlējās sadarbību, tiesa uzskatīja, ka gan pamatsods, gan papildsods - probācijas uzraudzība, par kādu prokurore vienojās ar katru apsūdzēto, atbilst Krimināllikuma 116.panta sankcijai, nodarījuma smagumam, raksturam un apsūdzēto personībai.